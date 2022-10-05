警戒北韓挑釁 美軍雷根號航艦再度部署東海

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（中央社記者廖禹揚釜山5日專電）北韓近日頻頻發射飛彈，區域緊張局勢升溫。南韓聯合參謀本部今天表示，美軍雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）今天起將再次部署於東海。

北韓4日上午向東部海域發射彈道飛彈，研判為一枚中距離彈道飛彈，路徑通過日本上空，這是平壤當局在近10天內第5次發射飛彈，挑釁強度較先前升級。

雷根號9月23日抵達釜山港，參與9月26日起為期4天的美日韓聯合訓練，訓練結束後僅5天又罕見再次被派遣至東海部署。

南韓國民日報報導，聯合參謀本部表示，根據韓美峰會協議，美方會在適當時機部署戰略資產，雙方國防部長在4日北韓發射飛彈後決定再次出動雷根號部署。

聯合參謀本部強調，韓美同盟會持續密切合作，關注北韓相關動向，維持對北韓後續可能挑釁行動的防衛態勢。

韓聯社報導指出，雷根號可搭載包括F/A-18超級大黃蜂式戰鬥機、E-2D鷹眼預警機、EA-18G咆嘯者電子作戰機等約90架各式戰鬥機及5000名人力，被稱為「可移動的軍事基地」。（編輯：周永捷）1111005