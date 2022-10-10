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北韓8日首次出動150架戰機示威飛行 南韓F-35A戰機因應

2022/10/10 16:44（10/10 17:17 更新）
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北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，南韓緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。圖為美韓6月聯合軍演畫面。（圖取自facebook.com/rokairforce）
北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，南韓緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。圖為美韓6月聯合軍演畫面。（圖取自facebook.com/rokairforce）
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（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，軍方緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。

「韓聯社」報導，南韓6日曾公布北韓出動8架戰鬥機和4架轟炸機進行示威性編隊飛行和空對地射擊的消息，卻未公布北韓在8日的行動。

對此，南韓軍方解釋稱，不同於6日的編隊飛行，北韓8日出動150架戰機在特別監視線以北飛行，沒有越過南韓設定的特別監視線，所以沒有公開。北韓6日在特別監視線附近示威飛行，南韓出動30架軍機進行壓制。

不過，南韓空軍仍採取應對，出動F-35A等先進戰機進行因應。這是南韓1月完成部署40架F-35A以來，首度出動因應北韓示威演習。

北韓媒體指出，北韓8日也進行了「新型航空武器系統」的試射。南韓軍方認為，這是為了應對5日韓美聯合攻擊編隊飛行中，南韓空軍F-15K戰鬥機對黃海的一個目標投射2枚聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

北韓媒體強調，這是北韓歷史上首次有150架戰機「同時出動」。南韓軍方也捕捉到了戰機幾乎在同一時間段起飛的航跡資訊。

北韓8日出動的戰機數是6日編隊的10多倍，韓聯社指出，有意見認為，這相當罕見，也有些非常規。

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報導稱，南韓推估北韓空軍的戰鬥機約有600架，考慮到實際可起飛作戰的遠少於這一數量，因此這次實際上動用了包括老式螺旋槳飛機，以及訓練用機等所有可用的戰鬥力。

此外，考慮到同時出動150架戰機，在狹窄的空域很難管理，以及發生緊急情況時比起一次性傾巢出動，更應按順序出動，因此北韓這次一次性出動所有戰機，目的應該是要使武力示威的效果最大化。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111010

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