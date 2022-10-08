北韓頻射飛彈 稱自衛防美威脅、未危害鄰國安全
2022/10/8 09:14（10/8 09:18 更新）
北韓4日上午試射一枚中程彈道飛彈越過日本青森縣上空，促使日本政府罕見發出「全國瞬時警報系統」（J-Alert），示警北部和東北部居民尋找掩護。（中央社製圖）
（中央社首爾8日綜合外電報導）根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，試射飛彈是自我防衛免受美國直接軍事威脅，而且並未危害鄰國和區域安全。
綜合路透社和法新社報導，北韓4日試射1枚中程彈道飛彈（IRBM）越過日本上空；6日試射2枚短程彈道飛彈，12天內6度試射。
北韓中央通信社引述民航局發言人說法報導：「我方飛彈試射是一項正常、有計畫的自衛措施，目的在保護我國安全和區域和平免受美國直接軍事威脅。」
「（飛彈試射活動）事先充分考慮到民航安全，對民航安全以及周邊國家和區域安全並未構成威脅和危害。」
北韓中央通信社報導說，上述聲明是回應在加拿大蒙特婁舉行年會的國際民航組織（ICAO）昨天譴責北韓試射飛彈，對國際民用航空構成嚴重安全風險。
北韓認為國際民航組織此舉是「美國及其附庸勢力的政治挑釁，目的在侵害北韓主權」。
南韓6日緊急出動戰鬥機，應對北韓明顯的轟炸演習。美國和南韓隔天進行有美國航空母艦參與的聯合海上演習。
美國昨天也宣布新一波制裁措施，回應北韓近日飛彈試射行動。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111008
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北韓核試場附近有動靜 南韓：應為天然地震