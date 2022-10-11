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核武威脅不斷 尹錫悅：北韓無法得到任何東西

2022/10/11 10:30
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（中央社記者廖禹揚釜山11日專電）北韓不顧國際反對，堅持開發核武，南韓總統尹錫悅今天表示，全世界都因此受到核武威脅，但北韓無法透過核武得到任何東西。

南韓聯合新聞通訊社報導，尹錫悅今早在上班途中受訪時做上述表示，對媒體詢問，在北韓領袖金正恩表態後要求北韓完全非核化的目標是否還有效，尹錫悅回應「我認為仍有效」。

尹錫悅說，北韓非核化是過去30年來持續推動的目標，南韓也因此在1990年代初期就撤除戰術核武，希望達成朝鮮半島全面非核化的目標。

對於有人認為南韓應重新部署戰術核武，尹錫悅說，「現在不是以總統身分公開表態應該這樣或那樣的問題」，表示正在匯集南韓及美國朝野意見研討。

北韓官媒在勞動黨創建77周年的10日公布金正恩參觀並親自指導彈道飛彈發射、戰術核武部隊等訓練活動的消息與照片，被認為是以核武向南韓露骨示威的舉動。

至於在野黨近期以「親日國防」、「旭日旗」（日本帝國軍旗，被視為軍國主義的象徵）等詞語批評南韓政府強化美日韓軍事合作的做法，針對韓日軍事合作的質疑，尹錫悅反問：「面臨核威脅時，還有什麼憂慮是合理的？」

尹錫悅說，北韓核威脅日益嚴峻，必須以穩固的韓美同盟與韓美日安保合作為基礎，構築穩健應對體系，「人民不須擔憂，全力投入經濟及產業活動即可」。（編輯：郭中翰）1111011

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