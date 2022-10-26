美日韓副外長警告 將對北韓核試爆作空前規模回應

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韓國外交部第一次官趙賢東（左起）、日本外務省事務次官森健良與美國副國務卿雪蔓26日在日本外務省飯倉公館舉行會談。（共同社）

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（中央社東京26日綜合外電報導）美國、日本和韓國今天警告，如果北韓進行第7次核試爆，保證會作出「空前」規模的回應。

華府及其盟友認為，北韓可能快要恢復核試爆，將是自從2017年以來的首次。

韓國外交部第一次官趙賢東在東京的記者會中說：「如果北韓繼續推進第7次核試爆，我們同意，有必要作出空前規模的回應。」

趙賢東與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、日本外務省事務次官森健良在外務省飯倉公館舉行會談。

雪蔓說：「我們敦促（北韓）克制，不要進一步挑釁。這裡發生的任何事態，諸如北韓進行核試爆，都會對整個世界安全造成影響。」她對在聯合國安全理事會中挺平壤的中國、俄羅斯傳達出幾乎不加以掩飾的訊息。

「我們其實希望安全理事會中每一成員都了解，任何使用核武行徑都將以令人難以置信的方式改變世界。」

俄、中今年5月否決以美國為首的制裁攻勢，導致安理會自2006年開始懲罰北韓以來，首度在此一議題上公開分裂。

北韓今年以前所未見速度進行武器測試，已經發射20多枚彈道飛彈，其中一枚飛越日本上空。

3國副外長會談同時，韓軍今天展開聯合登陸演習，海軍陸戰隊駕駛兩棲裝甲車，在巡邏艦砲火掩護下涉水上岸。這是應對北韓潛在威脅而展開的大規模軍演其中一環。

在韓國東海岸浦項巿附近進行的這項兩棲登陸演習是為期12天「護國」野戰軍事演習一部分。這項演習部分操演與美軍共同進行，例如上週舉行的聯合渡河軍演。根據韓國國防部，這項演習動員數以千計韓軍參演。

不滿首爾的軍事活動，平壤上週對兩韓外海發射數百發砲彈，強調這是對韓國的嚴重警告。

美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群9月與韓國展開聯合軍事演習，對北韓試射彈道飛彈作出回應，為2017年以來美國首次派遣航艦參與美韓聯合軍演。

法新社報導，森健良今天指出，北韓「加強核子和飛彈活動，這是對國際社會明確而且嚴肅的挑戰」、「為了促使北韓無核化，我們同意對這個區域升高嚇阻」。

3國副外長會議也商討烏克蘭、中國和台灣在內的一系列面向廣泛議題。

但是森健良和趙賢東表示，會中未就日、韓雙邊關係進行商討。兩國關係長期緊繃。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111026