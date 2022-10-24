更多編輯台推薦新聞：
華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體
娛樂

華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

商船越界引衝突 南韓鳴槍示警北韓連射10枚砲彈

2022/10/24 08:08（10/24 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南韓軍方認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，24日對這艘船鳴槍示警，北韓在外海發射10枚砲彈回應。（中央社製圖）
南韓軍方認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，24日對這艘船鳴槍示警，北韓在外海發射10枚砲彈回應。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓軍方因認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，今天稍早對這艘船鳴槍示警，促使北韓在其西岸外海發射10枚砲彈回應。

根據韓聯社，南韓合同參謀本部表示，據信一艘北韓商船於凌晨3時42分越過白翎島附近的北方限界線（Northern Limit Line），但在南韓海軍鳴槍示警後已朝北方後退。

韓聯社援引北韓軍方的話報導，北韓人民軍則聲稱，幾分鐘後，一艘南韓軍艦侵入兩韓實際上的海上邊界，越過海界2.5至5公里，北韓人民軍向這艘軍艦發射10枚砲彈示警作為回應。

根據韓聯社，北韓人民軍總參謀部發言人在聲明中說：「除了發射砲彈和跨境擴音器廣播之外，我們再次向在海上挑釁的敵人嚴厲示警。」

海上邊界被視為兩韓的軍事衝突熱點，南北韓多年來已在這個地點多次發生衝突。

北韓數度發射飛彈和砲擊，激怒南韓和日本，並讓他們的西方盟友感到擔憂，近幾週朝鮮半島緊張局勢飆升。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111024

延伸閱讀
南韓展開護國軍演 加強因應北韓核威脅飛彈試射動作頻頻 外媒解析北韓盤算與實力日防相研判 北韓已取得彈道飛彈搭載核彈頭技術北韓試射長程戰略巡弋飛彈 金正恩稱滿意戰術核武打擊力南北韓陷武力示威惡性循環 美國立場或成轉捩點北韓頻頻射飛彈 美日領袖通熱線強烈譴責、加強同盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族