商船越界引衝突 南韓鳴槍示警北韓連射10枚砲彈

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南韓軍方認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，24日對這艘船鳴槍示警，北韓在外海發射10枚砲彈回應。（中央社製圖）

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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓軍方因認為一艘北韓商船越過兩國有爭議的海上邊界，今天稍早對這艘船鳴槍示警，促使北韓在其西岸外海發射10枚砲彈回應。

根據韓聯社，南韓合同參謀本部表示，據信一艘北韓商船於凌晨3時42分越過白翎島附近的北方限界線（Northern Limit Line），但在南韓海軍鳴槍示警後已朝北方後退。

韓聯社援引北韓軍方的話報導，北韓人民軍則聲稱，幾分鐘後，一艘南韓軍艦侵入兩韓實際上的海上邊界，越過海界2.5至5公里，北韓人民軍向這艘軍艦發射10枚砲彈示警作為回應。

根據韓聯社，北韓人民軍總參謀部發言人在聲明中說：「除了發射砲彈和跨境擴音器廣播之外，我們再次向在海上挑釁的敵人嚴厲示警。」

海上邊界被視為兩韓的軍事衝突熱點，南北韓多年來已在這個地點多次發生衝突。

北韓數度發射飛彈和砲擊，激怒南韓和日本，並讓他們的西方盟友感到擔憂，近幾週朝鮮半島緊張局勢飆升。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111024