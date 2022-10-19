聯合渡河軍演 韓美軍方：嚇阻北韓必要之舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社韓國驪州市19日綜合外電報導）韓國和美國兩軍今天實施搭建浮橋供坦克和其他裝甲車輛渡河的演訓，這是引發北韓不滿的韓美聯合軍事演習其中一環。

路透社報導，韓國攻擊直升機發射照明彈，裝甲車對空中散放白色煙幕的同時，主戰坦克、裝甲運兵車和其他軍事車輛通過首爾以南驪州市附近的浮橋橫渡南漢江。

這是為期12天的「護國」野戰軍事演習一環，假設南漢江橋梁遭受攻擊受損而進行應對軍演，韓國陸軍部署裝甲「攻擊」部隊參與。

北韓譴責這項軍演升高緊張，以試射飛彈和砲彈回應。韓國和美國指出，這項演習屬防衛性質，是嚇阻北韓的必要之舉。

據韓國國防部，今天有約1000名韓國和美國軍人、約50部坦克和其他裝甲車輛、KF-16戰機、阿帕契和眼鏡蛇攻擊直升機，以及浮橋系統等逾140台工兵設備參演。

演習展開之際，居民在附近河道上滑水、騎車行經河濱自行車道。

駐韓美軍第11工兵營指揮官卡斯普里辛（Sean Kasprisin）表示，模擬「渡河」的這項演習是「艱苦而實際的訓練」。

在戰爭中，如果橋梁遭到轟炸摧毀，或者如果軍隊想要遠離現有橋梁或道路突襲對手，就可能需要展開這類行動。

韓國第7工兵旅中校元昇勳（Won Seong-hoon，譯音）指出：「考量到朝鮮半島多河的地形，提升渡河能力是戰爭行動成敗的關鍵因素。」

儘管對北韓關係緊張，美軍表示，演習期間他們很少有時間可以思考地緣政治。

卡斯普里辛說：「我們心裡頭唯一想到的就是訓練，要更符合實際、更有效。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111019