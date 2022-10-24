兩韓海上衝突各說各話 專家：平壤恐刻意引戰

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）南韓軍方今天凌晨因北韓商船越界而鳴槍示警，北韓為此發射10枚砲彈回應，並稱南韓以「不明船隻」為藉口越界。專家認為，這次事件可能是北韓故意所為，且在美國與中俄交惡狀況下，不排除引發更多武力衝突。

南韓合同參謀本部表示，北韓一艘商船今天凌晨3時42分越過白翎島附近的北方限界線（Northern Limit Line），南韓海軍隨即鳴槍示警；但北韓軍方說法則不同，聲稱南韓海軍第2艦隊軍艦在凌晨3時50分左右，以「不明船隻」為藉口越界並進行「警告射擊」。

北韓也因此自凌晨5時14分起接連向北方限界線北側的海上緩衝區域發射10枚砲彈，再次違反兩韓簽署的「919軍事協議」。

海上邊界被視為兩韓軍事衝突熱點，皆為主張擁有更大海域。南韓媒體京鄉新聞指出，1999、2002、2009及2010年兩韓曾在西海交戰，導致54名官兵陣亡。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，這次事件很有可能是北韓刻意引發北方限界線武力衝突，南韓軍方應做好準備，以防再次發生北韓軍在海上緩衝區進行砲擊等狀況發生。

北韓近期核武應用與開發動作頻頻，鄭成長指出，俄羅斯因烏克蘭問題與美國關係降至冰點，美國與中國的紛爭也持續惡化，北韓問題很難期待中方給予協助，平壤當局很有可能將當前視為挑起北方限界線武力衝突的絕佳時機。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤受訪表示，北韓慣以造成極端衝突的狀況為自己爭取談判優勢，近期一連串武力示威目的很有可能是第7次核試驗，「類似2017年狀況，這次也可能在第7次核試後重啟對話」。

雖然仍有意見認為促使北韓進行第7次核試驗的條件仍不足，但北韓爭取確保成為擁核國地位的態度在近期行動可見端倪，即使重啟對話，也不可能像之前一樣鬆口討論完全非核化，與美國及南韓的緊張關係可能在美國總統拜登（Joe Biden）及南韓總統尹錫悅任內延續。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）分析，北韓似乎認為與中俄聯合戰線，某程度上讓他們脫離孤立狀態，因此沒有必要透過與南韓和解以改變局勢。

為確保應對北方限界線挑釁等狀況，南韓陸海空軍今天起至27日與美軍合作展開大規模西海聯合訓練。韓聯社報導，南韓海軍這次出動20多艘驅逐艦、護衛艦等艦艇，以及海上巡邏機、反潛直升機，還有陸、空軍所屬的各式軍機與海警艦艇。

聯合軍演期間將進行海上反特種作戰演習（MCSOF）等因應局部挑釁及海上攔截作戰等訓練。（編輯：陳惠珍）1111024