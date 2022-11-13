美日韓聲明緊密合作因應北韓挑釁 強調維護台海和平

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）美國、日本及南韓領導人今天在東亞高峰會場邊進行3邊連續會談，傍晚談定3方會談共同聲明，3國將更緊密合作因應北韓挑釁，並重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

韓聯社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅今天下午在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（EAS）進行會談，從美日雙邊會談開始，連續進行日韓、美韓、美日韓等雙邊及3方會談，這也是3國時隔6年7個月進行這種接力式會談。

美日韓3方峰會6月才在北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊舉行，3國領導人時隔約4個月又聚首，主要是為近期更高調的北韓挑釁狀況研商因應方法，也釋出對北韓的強烈警告訊息。

美日韓共同聲明首先譴責北韓發射飛彈的挑釁行為，再次確認根據聯合國安理會決議的朝鮮半島完全非核化約定，警告北韓若執意進行核試驗，將面臨國際社會的強烈反擊。

拜登與岸田也支持尹錫悅提出會在北韓進行非核化時提供經濟等各項支援的「大膽構想」，要求釋放被扣留在北韓的南韓國民，並就北韓綁架日本人問題尋求解決。

針對強化擴大遏制力的方案，3國領導人指出，為強化各國對北韓飛彈威脅的偵查、分析能力，將即時分享相關情報；拜登也強調美國對南韓及日本的防衛約定固若金湯，「正以包括核武在內的各種防禦方式作為後盾」。

共同聲明也就俄烏戰爭及台海問題表態，要求即刻恢復烏克蘭領土的整體性與主權；對台海立場也不變，再次強調「維護台灣海峽和平穩定的重要性」。

這次3方峰會中也協議新設「經濟安保對話體」，將為區域及全世界利益合作促進及保護3國技術領導能力，「共同對抗經濟上的壓迫」。

3國領導人也在會中談及建構更穩定且具彈性的國際供應鏈，增進基於信任的大數據自由，強化核心與新興技術相關合作，對於核心礦物的各種供應鏈強化等；往後將透過印太經濟架構（IPEF）密切合作。（編輯:韋樞）1111113