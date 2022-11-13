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岸田批中國侵害主權 主張台海和平攸關地區安保

2022/11/13 18:18
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在「東亞峰會」上點名批評中國強化「侵害日本主權」的活動，並主張「台灣海峽的和平與穩定也是直接關係到地區安全保障的重要問題」。

日本時事通信社報導，岸田文雄今天在柬埔寨首都金邊舉行的「東亞峰會」上，直接點名批評強化霸權主義行動的中國說：「中國持續且強化在東海侵害日本主權的活動。」

顧及中國對台灣施加軍事壓力，岸田說：「台灣海峽的和平與穩定也是直接關係到地區安全保障的重要問題。」

產經新聞報導，岸田對中國提出批評，可能是基於中國公務船屢屢航行進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近的日本「領海」所進行的譴責。

岸田還談到中國軍方8月在台灣周邊海域進行軍事演習，試射5枚掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內的彈道飛彈，主張「台灣海峽的和平與穩定也是直接關係到地區安全保障的重要問題」。

TBS電視台報導，岸田對香港及新疆維吾爾自治區的人權問題表達嚴重憂慮，還強烈反對在區域進行經濟威迫。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111113

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