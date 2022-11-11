台海緊張之際 尹錫悅：武力改變亞洲現狀不可接受

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台海關係緊張之際 ，韓國總統尹錫悅11日在東南亞國家協會領袖高峰會表示，動用武力片面改變亞洲地區現狀的企圖絕對不可接受。（路透社）

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（中央社首爾11日綜合外電報導）南海、台灣海峽和俄羅斯入侵烏克蘭引發緊張態勢之際，韓國總統尹錫悅今天表示，動用武力片面改變亞洲地區現狀的企圖絕對不可接受。

路透社報導，尹錫悅出席柬埔寨首都金邊舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會時，作出以上表示。

他還說，自己的印太戰略目的在於打造「自由、和平、繁榮的」區域，且奠基於有章可循的秩序之上。

為達此目的，尹錫悅指出，韓方將基於規則防範糾紛和武力衝突發生，堅持以對話和平解決問題的原則。

他在峰會開幕式致詞說：「印太地區的和平與穩定直接關乎我們的生存和繁榮，絕不應容忍動用武力片面改變現狀的任何作為。」

尹錫悅同時表示，他會依據「開放、公平的秩序」促進經濟共榮，且跟東協國家加強合作，以提升全球供應鏈的韌性和經濟安全。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111111