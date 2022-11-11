東協峰會登場 料聚焦緬甸問題及台海等區域議題

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（中央社金邊11日綜合外電報導）東南亞國家協會（ASEAN）年度領袖峰會今天在柬埔寨首都金邊揭幕，討論很可能將聚焦緬甸的暴力衝突和政治僵局，並預期將觸及南海、台灣和北韓等區域緊張議題及俄烏戰爭。

路透社報導，東協成員國對於一直難以讓緬甸軍政府遵守各方同意的和平計畫，無力感越來越強。數名東協代表曾指責緬甸軍政府領導人未能落實去年同意的和平計畫，內容包括結束敵對衝突，並允許一名特使和援助進入。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在今天的開幕式上發表談話，呼籲在當前經濟和地緣政治動盪之際，保持警覺和智慧。

洪森說：「我們現在處於局勢最不穩定的重要關頭，我們區域內數以百萬人的生存，仰賴我們的智慧和遠見。」

除了緬甸以外，東協其他9國汶萊、柬埔寨、寮國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的領導人，都出席金邊峰會。

美國總統拜登（Joe Biden）、中國國務院總理李克強、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅，都將在明天加入會議，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也將出席。

自從緬甸軍方去年推翻翁山蘇姬領導的民選政府，並對異議人士流血鎮壓，導致多年來國家嘗試朝民主方向改革的發展化為烏有，緬甸的政治、社會和經濟便陷入混亂。

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印尼外交部長上週告訴路透社，緬甸的和平計畫缺乏進展，完全歸咎於軍政府而非東協；東協國家領導人將收到有關如何加強和平計畫落實的建議。

根據菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新聞秘書在臉書（Facebook）的發文，小馬可仕昨天和洪森會晤時表示，儘管應付危機時有必要有耐心，但他同意「在與緬甸交涉方面，我們還可以做得更多。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1111111