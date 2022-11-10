烏克蘭外長訪金邊 簽東南亞友好合作條約協議書

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）烏克蘭外長庫列巴今天在金邊簽署加入「東南亞友好合作條約」協議書。一名柬國高級官員表示，這項條約是執行外交關係的行為準則，而非向任何國家提供任何援助的協議。

柬埔寨華文媒體柬中時報報導，在東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）和系列會議期間，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天簽署加入「東南亞友好合作條約」協議書 。

柬埔寨外交部國務秘書孔福（Kong Phok）10日在記者會上表示，柬埔寨作為今年東協輪值主席，這一年有7國簽署加入「東南亞友好合作條約」協議書，包括烏克蘭、丹麥、希臘、荷蘭、阿曼、卡達和阿拉伯聯合大公國。

「東南亞友好合作條約」是東協創始國在1976年制定的和平條約，提倡的基本原則包括相互尊重條約國的主權、領土完整和國家認同。

一名柬埔寨高級官員向美國之音（VOA）表示，加入「東南亞友好合作條約」並不意味東協有義務向烏克蘭提供任何援助。這項條約是執行外交關係的行為準則，而不是向任何國家提供任何援助的協議。

俄烏戰火今年2月點燃，柬埔寨一開始態度曖昧，直到3月下旬柬埔寨總理洪森（Hun Sen）才公開強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並說這是「柬埔寨不能接受的侵略行為」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月1日下午曾與洪森通話，除了感謝柬埔寨支持烏克蘭主權和領土完整，並承諾烏克蘭政府將繼續為東協國家提供糧食安全保障。

洪森在通話中表示，不能以戰爭手段來結束戰爭，並強調和平談判與和平解決的重要性，希望有關各方爭取全面解決烏克蘭戰爭，使烏克蘭恢復和平、穩定、領土完整和發展。

洪森還說，透過與日本的合作，柬埔寨準備在適當時間派遣排雷人員幫助培訓烏克蘭排雷人員。為促進柬烏兩國外交關係，洪森建議兩國互派大使。澤倫斯基對此表示同意。

澤倫斯基並邀請洪森在適當時間訪問烏克蘭，洪森接受邀請。澤倫斯基還要求以線上方式參加東協峰會。

截至目前，東協國家對於俄烏衝突並沒有一致的立場，例如越南迄今尚未公開譴責俄羅斯，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月還曾應邀到訪越南，當時正值越俄兩國建立全面戰略夥伴關係10週年。（編輯：周永捷）1111110