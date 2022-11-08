金邊東協峰會出動上萬警力 河岸漁民被驅離喊苦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內8日專電）東協峰會與系列會議即日起陸續於柬埔寨登場，金邊當局除出動上萬名警力維持秩序，還要求住在會場附近河岸與船上的漁民離開直至會議落幕，且沒有給這些「受災戶」任何補償。

東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）與系列會議8日至13日陸續於柬埔寨首都金邊市召開，美國總統拜登、中國國務院總理李克強等預計出席部分會議，主要會場位於湄公河岸邊的索卡飯店（Sokha Hotel）。

柬埔寨國家警察總署發言人蔡金肯（Chhay Kim Khoeun）表示，峰會期間共計出動1.2萬名警力，分布在各會場、飯店、廣場、交通幹線等。為了保障各國領導人和代表團的安全與避免塞車，峰會期間多條主要道路將實施交通管制。

不只如此，原本住在索卡飯店附近河岸與船上的漁民也遭到驅離。柬埔寨獨立媒體VOD報導，35歲的漁民莎薇亞（Sa Viyas）週末才剛被當局要求離開岸邊，在這之前他們兩戶人家與10名孩童同住一艘船上。

莎薇亞與大多數住在船上的人一樣都是占族人（Cham）。占族是柬埔寨的少數民族，族人多為穆斯林，擁有與高棉人不同的語言與歷史且常面臨迫遷。許多占族人在船上出生，歷代過著半游牧式的生活。

漁民羅柏和（Rous Pokharry）表示，他一年多前被迫搬離市場附近的舊宅，並獲知可以在靠近索卡飯店的船上生活，昨天卻被要求必須離開至少一週，雖然可以把船移至一公里外的地點停放，但那個地方很危險可能會沉船。

根據報導，這些漁民昨天還都待在索卡飯店不遠處，當時他們正準備補給並根據當局要求遷往更遠的地方；至於另一些靠近渡輪碼頭等更顯眼處的其他漁民，則已消失得無影無蹤。

羅柏和感嘆：「這影響了我們的生活，但我們無計可施。」報導表示，柬埔寨有關單位告知，在東協峰會結束前，他們不准在這一區域捕魚或者覓食。

值得注意的是，附近的市場也陸續關閉中，連賣煎餅的船隻也都被要求停售，有約300戶人家將船停靠在此，許多家庭除了斷炊別無選擇。

「受災戶」表示，官方的說法是，為了要確保即將造訪的外國政要與國家元首的安全，重要地區的周邊水域都要淨空，否則恐怖分子或可能會假扮成漁民發動襲擊。

因此，漁民們必須讓路給那些正在巡邏的海軍艦艇，有一些人被告知一週以後就可以回家；有一些人則被告知要等兩週。

當地領導毛邦塔（Mao Buntha）坦言，正在驅趕這些漁民，這可能導致漁民生活困難，但他認為，對於保障安全來說這是必要的。

毛邦塔說，已經通知主要道路的攤販暫停營業，車輛與其他交通工具也不能經過。

占族人柯莎莉（Kok Sa Ily）表示：「開會的是他們，但生活困難的是我們！」她說，如果沒錢了，只好把船上的捕魚器具等變賣。一般來說，一個漁民家庭一天可以賺10美元至25美元，而一些家庭所剩無幾。（編輯：黃自強）1111108