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拜登將出席東協峰會 談及台海和平穩定重要性

2022/11/9 07:59
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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國總統拜登即將動身出席聯合國氣候變遷大會、東協與G20領袖峰會。美方資深官員表示，拜登將利用出席東協峰會機會，談及美國對南海基於規則的國際秩序承諾，以及包括台海在內的區域和平穩定重要性。

在美國今天的期中選舉結束後，拜登（Joe Biden）將於11日展開出訪行程。他將先前往埃及出席第27次聯合國氣候變遷大會（GOP27），接著到柬埔寨參與年度美國與東南亞國家協會（ASEAN）峰會和東亞高峰會（East Asia Summit），13日轉赴印尼峇里島參加20國集團（G20）領袖峰會。

美方資深官員今天在電話簡報中表示，拜登將在氣候變遷大會上說明美國為排碳所做的努力。

官員表示，拜登將利用出席美國與東協峰會與東亞高峰會機會，重點關注印太區域，談及人權、緬甸等議題，同時也將強調對基於規則的國際秩序承諾，包括南海，以及包括台海在內的區域和平重要性。

在G20峰會方面，官員指出，經濟議題將是拜登關注焦點，呼籲G20領袖為永續包容全球經濟奠定基礎，以支持美國家庭與脆弱國家經濟，他也將在會議期間表達對烏克蘭的支持。

至於拜登是否安排與中國國家主席習近平雙邊會談，官員仍不願鬆口。印尼總統佐科威（Joko Widodo）稍早表示，拜登與習近平都將出席G20會議。（編輯：林憬屏）1111109

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