國際峰會東南亞接連登場 泰國盼加強建設性互動

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）東協峰會登場，泰國總理帕拉育今天表示，東協可以在區域和全球局勢中扮演一定角色，東協峰會、G20和APEC經濟領袖峰會輪流登場，東協應該利用此機會加強各國之間有建設性的互動。

東南亞國家協會峰會（ASEAN Summit）10日到13日在柬埔寨首都金邊登場，泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今天指出，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天早上參加東協峰會的開幕式及大會，東協各國領袖探討如何加強東協的關係，以及未來的政策走向。

帕拉育在第40屆的東協峰會中提出3個方向來應對當前世界面臨的多重挑戰，第一個是加強執行東協全面復原架構（ASEAN Comprehensive Recovery Framework）。

他表示，泰國做為東協緊急公共衛生和新興傳染病中心（ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, ACPHEED）秘書處所在地，已經準備好和印尼及越南合作，確保機制能有效率地回應公共衛生緊急狀況。

帕拉育提出的第二個方向是確保經濟和社會層面的創新，讓政策可以永續發展；第三個是尊重以東協為主的執行機制。

帕拉育在接著舉行的第41屆東協峰會中提出東協應對目前全球挑戰的2個關鍵，第一個是加強東協領導的機制，確保東協的戰略價值；第二個是以互信和互惠為基礎，加強與對話夥伴以及東協以外夥伴的關係，東協在區域安全和穩定上要維持平衡的關係。

帕拉育認為，東協可以在區域和全球局勢中扮演一定的角色，除了本週的東協峰會外，印尼即將舉行20國集團（G20）峰會，泰國即將舉行亞太經合會經濟領袖會議（APEC Economic Leader’s Meeting），全球重要國家都會出席，東協應該利用這個機會加強各國之間有建設性的互動。

對於緬甸議題，帕拉育表示，為了緬甸人民和東協社群的利益，各界都希望看到緬甸的和平和穩定，大家應該要合作提供緬甸人道救援，泰國和緬甸有共同的邊界，泰國已經準備好和國際社群以及東協合作，提供人道援助給緬甸。（編輯：周永捷）1111111