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岸田文雄訪東南亞 協調在第3國與中韓領袖會談

2022/11/12 11:12（11/12 11:28 更新）
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日本首相岸田文雄（右）12日證實正協調在第3國與中國國家主席習近平（左）會談。（左圖中新社，右圖共同社）
日本首相岸田文雄（右）12日證實正協調在第3國與中國國家主席習近平（左）會談。（左圖中新社，右圖共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天凌晨啟程前往東南亞訪問，除了將在相關國際會議場域討論烏克蘭及北韓情勢等議題外，他也證實正協調在第3國與中國及南韓分別舉行領袖會談。

日本放送協會（NHK）報導，岸田搭機前受訪時說，在俄羅斯入侵烏克蘭為自由且開放的國際秩序帶來威脅的情況下，此行將針對烏克蘭與北韓的區域情勢，以及食物、能源、安全保障等國際課題進行討論，必須確實向國際社會傳達日本的立場與主張。

岸田也證實，配合這次出訪行程，將就在第3國與中國及南韓分別舉行領袖會談持續進行協調。

岸田今天凌晨1時過後搭乘日本政府專機從日本羽田機場啟程，上午已抵達第一個訪問國柬埔寨，出席今天舉行的東南亞國家協會（ASEAN）+3峰會。

岸田出訪行程為期8天，計畫訪問東南亞3國，除了東協峰會外，也將參加日美韓領袖會談及日美領袖會談等。

共同社中文網報導，日本政府相關人士透露，日本與中國政府有意在下週舉行岸田文雄和中國國家主席習近平的領袖會談，已就此展開最終協調。

目前可能方案有二，其一是下週後半週在泰國舉行，其二是下週前半週在印尼舉行。習近平和美國總統拜登已決定14日在印尼舉行領袖會談，日中兩國政府接下來將加速協調日中領袖會談的時間與地點。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111112

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