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北韓持續試射 日美韓協調3國領袖會談強化嚇阻

2022/11/5 15:54
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（中央社東京5日綜合外電報導）日媒報導，日本首相岸田文雄正協調利用11月中旬訪問東南亞時，跟美韓舉行3國領袖會談。北韓持續試射彈道飛彈升高區域緊張情勢，日美韓領袖會談有意展現3國團結強化嚇阻力。

日本時事通信社報導，除3國領袖會談，岸田也在研商與美國總統拜登及韓國總統尹錫悅分別舉行會談，甚至尋求跟中國國家主席習近平會談的可能性。

岸田預定配合東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議11月10日到13日舉行期間訪問柬埔寨；之後配合15日到16日舉行的20國集團（G20）峰會訪問印尼；最後在18日到19日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）訪問泰國。

目前已知拜登與尹錫悅不會出席APEC，所以3國領袖會談將協調在柬埔寨或印尼舉行。由於有觀察認為北韓將在近期進行核試驗，所以美日韓3國領袖會談將確認就此團結因應。

有關正協調舉行的日美領袖會談，預料岸田跟拜登屆時將觸及台灣情勢、中國在東海及南海擴張、北韓情勢及烏克蘭情勢等議題。

至於跟習近平的雙邊對話，岸田僅在2021年10月時跟習近平透過電話會談，考量到今年是日中邦交正常化50週年，且習近平成功3連任的領導團隊也已上路，日本外務省官員說，「如果錯過這次，（會談）時機恐難再有」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111105

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