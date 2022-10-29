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日相岸田擬訪東南亞 籲合作維持台海和平穩定

2022/10/29 11:33（10/29 12:32 更新）
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日本首相岸田文雄正規劃11月中旬順訪東南亞3國，敦促各國繼續「援烏制俄」，並就維持台灣海峽和平與穩定進行合作。（圖取自twitter.com/kishida230）
日本首相岸田文雄正規劃11月中旬順訪東南亞3國，敦促各國繼續「援烏制俄」，並就維持台灣海峽和平與穩定進行合作。（圖取自twitter.com/kishida230）
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（中央社東京29日綜合外電報導）配合出席20國集團（G20）峰會等國際會議，日本首相岸田文雄正規劃11月中旬順訪東南亞3國，敦促各國繼續「援烏制俄」，並就維持台灣海峽和平與穩定進行合作。

日本放送協會（NHK）報導，岸田若能安排好出席國會備詢議程，正規劃在出席G20峰會及東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議等國際會議時，順訪柬埔寨、印尼及泰國。

面對俄羅斯持續侵略烏克蘭，甚至威脅使用核武器，岸田有意利用這次出訪向各國訴求自由與法治等重要性，並敦促各國就繼續制裁俄羅斯及支援烏克蘭進行合作。

顧及中國國家主席習近平展開第3任期，宣示不會放棄以武力統一台灣等情況，岸田也有意呼籲各國，就維持台灣海峽和平與穩定、實現自由且開放的印度太平洋進行合作。

另一方面，共同社報導，岸田昨天在首相官邸舉行記者會時表示，有意跟習近平舉行領袖會談。

岸田考量藉由11月在亞洲召開國際會議的機會，希望就包括國家安全和經濟領域等懸而未決問題「確實繼續對話」。

日中已近3年未曾舉行面對面正式的領袖會談。習近平日前確定連任後，岸田曾以自民黨總裁（黨主席）名義致賀電。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111029

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