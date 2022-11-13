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拜登與日韓領袖會談 討論應對北韓之策

2022/11/13 14:37
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（中央社金邊13日綜合外電報導）有鑑於北韓近來連番進行飛彈測試，美國總統拜登今天將與南韓與日本領袖會談，在明天和中國國家主席習近平會面之前，尋求約束北韓之道。

法新社報導，北韓近幾週連串破紀錄的飛彈試射，讓人擔心這個與世隔絕的政權很快會進行第7次核試。

白宮表示，拜登當地時間14日將在印尼舉行的20國集團（G20）峰會期間首次與中國領導人習近平面對面會晤，屆時他將敦促中國約束平壤活動。

白宮還說，拜登今天將會見南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，討論如何因應北韓「非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫」構成的威脅。

三方會談將在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）場邊舉行。

拜登明天將與習近平進行各界密切關注的會談，拜登將趁此機會敦促中國，運用其身為北韓主要盟友的影響力，迫使金正恩政權冷靜。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登不會提出要求，但會提醒習近平，若北韓發射飛彈或繼續擴大核武建構，美國就將提高在這個地區的軍事存在，而這向來是北京極力反對之舉。

蘇利文說：「北韓不僅是美國的威脅，不只是（南韓）和日本的威脅，也威脅到這整個地區的安全與穩定。」

拜登在出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）之後赴金邊參加東亞峰會，顯見美國正積極提升在東南亞的影響力。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111113

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