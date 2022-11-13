更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
尹錫悅
新聞專題
尹錫悅1/36
首頁 / 國際

尹錫悅東亞高峰會指北韓非核化是印太和平前提

2022/11/13 17:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）南韓總統尹錫悅今天出席東亞高峰會談及區域安全問題時表示，若要維持印太地區和平，「北韓非核化是必要前提」；他也在場上公開提及俄烏及南海問題，要求有關各方遵守國際法。

南韓總統辦公室今天發布新聞稿轉述，尹錫悅今天出席在柬埔寨首都金邊舉行的第17屆東亞高峰會（EAS），強調北韓若不顧國際社會深刻憂慮與警告，再次發射洲際彈道飛彈（ICBM）或進行核試驗，國際社會應強力應對。

尹錫悅表示，「與北韓對話之門始終開放」，再次表態願意在北韓採取非核化措施時提供全面支援。

尹錫悅也說明11日在韓國及東協峰會發表的「韓版印太戰略」內容，表示將以此促成守護共同價值的自由印太地區，強調「應尊重區域內自由、人權、法治等共同核心價值，不能容忍任何以力量改變現況的行為」。

「俄羅斯入侵烏克蘭的行動違反國際法，威脅烏克蘭國民生命及人權」，尹錫悅接著為烏克蘭發聲，表示將擴大對烏克蘭的人道支援，而當時尹錫悅的座位左側正是代替俄羅斯總統蒲亭出席的俄羅斯外長（Sergei Lavrov）。

尹錫悅也提及南海問題，表示應基於聯合國海洋法協議等國際法原則，保障航海與其上空飛行自由，呼籲自制會造成緊張局勢升溫的行動。朝鮮日報等韓媒解讀，這番言論應是針對與菲律賓等東南亞國家在南海問題上爭執的中國。

今天舉行的東亞峰會是由東協主導的國際會議，討論區域內重要安保問題，除東協會員外，還包括美國、日本、韓國、中國、俄羅斯、印度、澳洲、紐西蘭等國，今年另還邀請歐盟及上海合作組織參與。（編輯：韋樞）1111113

尹錫悅
東協+3峰會 尹錫悅呼籲韓中日加強合作 台海緊張之際 尹錫悅：武力改變亞洲現狀不可接受
蒲亭
俄軍赫松挫敗 力主攻烏策士杜金呼籲推翻處死蒲亭 前白宮副國安顧問撰文 肯定台灣抗中借鑒烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
東協+3峰會 尹錫悅呼籲韓中日加強合作