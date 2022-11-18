北韓試射洲際飛彈 美國與盟邦緊急開會矢言施壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷18日綜合外電報導）針對北韓今天上午試射一枚洲際彈道飛彈，美國副總統賀錦麗與日本、南韓、澳洲、紐西蘭、加拿大等其他正在泰國曼谷參加APEC峰會的國家領袖召開緊急會議，矢言對北韓施壓。

日本防衛省今天表示，北韓上午10時14分左右朝東方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），約11時20分疑似落在日本海上專屬經濟區（EEZ）。其後日本防衛大臣濱田靖一指出，這枚飛彈若加上彈頭重量，射程範圍足以覆蓋美國本土。

法新社報導，事發後數小時，賀錦麗（Kamala Harris）緊急與幾名美國密切夥伴國家領袖在亞太經濟合作會議（APEC）場邊召開會議。她在會前對媒體表示：「我們強烈譴責這些行為，並再次要求北韓停止採取更多非法、破壞穩定的行動。」

賀錦麗還說：「我代表美國，重申我方對我們印太盟友鋼鐵般堅定（ironclad）的承諾。在場這些國家將攜手，繼續強烈要求北韓承諾採取認真且具可持續性的外交。」

同樣參與會議的日本首相岸田文雄警告，北韓有可能再試射飛彈。

南韓總理韓悳洙則稱北韓這次飛彈試射是「重大挑釁」，違反聯合國安全理事會（UN Security Council）的決議。

他說：「我方強烈譴責這個狂妄行為，並要強調朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）這種非法活動絕對不會被容忍，國際社會必須以堅決方式回應。」

美國總統拜登（Joe Biden）13日在柬埔寨召開的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊，與岸田文雄及南韓總統尹錫悅商討北韓問題。3人並發表聯合警告，提醒北韓若核試將面臨後果。平壤則指責這場3方會議證明美國的敵意。

今天有更多國家加入美日韓反對北韓的行列。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「這些空前的多次彈道飛彈發射，危及我們的安全。」

他還說，各國領袖「要求北韓停止這種魯莽的活動，這是挑釁；並要求信守及遵循先前的聯合國決議」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示，他加入盟邦行列，對「北韓不斷採取的不負責任行為」予以「最強烈言辭譴責」。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也參加這場會議。

拜登政府希望對北韓施加更多壓力，但也認為，安撫北韓的最終關鍵，落在這個孤立國家的主要盟友中國身上。

拜登14日在印尼峇里島召開的20國集團（G20）峰會場邊與中國領導人習近平舉行會談，他並表示，相信在北韓議題上，北京與華府有共同的基本目標。

拜登在會後告訴媒體：「我有信心，中國不希望北韓從事讓局勢惡化的行為。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111118