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應變北韓射洲際飛彈 賀錦麗緊急會商5國領導人

2022/11/18 15:15
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（中央社曼谷18日綜合外電報導）因應北韓疑似發射洲際彈道飛彈（ICBM），美國官員表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天與日本、南韓、澳洲、紐西蘭與加拿大領導人緊急會談。

法新社報導，白宮官員表示，目前正在泰國曼谷參加亞洲太平洋峰會的賀錦麗在場邊與5名領導人會談，「商討朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）最近發射彈道飛彈」。

參與會談的領導人包括日本首相岸田文雄、南韓總理韓惪洙、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。

路透社報導，賀錦麗在會中說：「我們強烈譴責這些行動，我們再次呼籲北韓停止進一步非法、破壞穩定的舉動。」

日本表示，北韓發射的飛彈落入日本專屬經濟區，射程足以到美國本土。朝鮮半島緊張情勢過去數週不斷升級，美國情報單位認為北韓正在準備進行第7次核試爆。

白宮稱北韓最近這次射彈「公然違反多項聯合國安全理事會決議」且「不必要地升高地區緊張局勢」。

美國總統拜登13日在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊與岸田及南韓總統尹錫悅會面，對北韓可能進行核試驗共同發出警告。北韓則稱美日韓三方會談是美國懷抱敵意的象徵。

拜登隨後返回美國準備參加孫女的婚禮，賀錦麗接替他出席在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111118

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