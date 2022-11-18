北韓試射洲際飛彈 日美聯合軍演增強嚇阻

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本防務官員指出，北韓今天上午試射一枚洲際彈道飛彈後，日本和美國在日本海上空舉行聯合軍事演習。

日本防衛省今天表示，北韓上午10時14分左右朝東方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），約11時20分疑似落在北海道西方的日本海上專屬經濟區（EEZ）內。其後日本防衛大臣濱田靖一指出，這枚飛彈若加上彈頭重量，射程範圍足以覆蓋美國本土。

法新社報導，日本防衛省發布的聯合參謀部聲明指出：「日本週邊地區安全態勢日益嚴峻之際，日本自衛隊和美國武裝部隊進行雙邊演習。」

根據聲明，這項戰術空中演習於「北韓發射洲際彈道飛彈等級的彈道飛彈，落在日本海上的日本專屬經濟區內」之後進行，「這項雙邊演習再次確認日本和美國有堅強意志針對任何狀況作出回應」，並強調此一演習也「進一步增強日美同盟的嚇阻和應變能力」。

目前駐日本的美國軍事人員約有5萬5000人，大部分都部署在南部沖繩，在東京郊外和青森也設有空軍基地。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111118