北韓射洲際彈道飛彈 日本：加彈頭足以到美國本土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京/首爾18日綜合外電報導）日本防衛省表示，北韓今天上午發射一枚洲際彈道飛彈。防衛大臣濱田靖一指出，這枚飛彈若加上彈頭重量，估計飛行距離或可達到1萬5000公里，射程範圍足以覆蓋美國本土。

日媒ABEMA TIMES報導，濱田表示，北韓上午10時14分左右在平壤近郊朝東方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。這枚飛彈飛行約69分鐘，於11時23分落入北海道渡島大島西方約200公里處，推定為日本專屬經濟區（EEZ），飛行距離約1000公里，最高高度推定約6000公里。

他表示，現階段並沒有收到飛機或船舶受創的消息，但北韓今年以來頻繁試射彈道飛彈，造成朝鮮半島週邊區域情勢緊張。

濱田指出，尤其根據北韓這次發射的飛彈軌道計算，如果加上彈頭重量，射程或可達到1萬5000公里，將足以覆蓋美國本土，這是對國際社會全體升高挑釁行動。這一系列威脅日本地區和國際社會和平與安全的行徑，絕對無法容許。

他表示，針對北韓違反聯合國安理會決議，日本已透過北韓駐北京大使館對北韓表達強烈抗議。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，於上午10時15分左右偵測到北韓從平壤順安一帶向東部海域發射一枚洲際彈道飛彈。飛行距離約為1000公里，高度約為6100公里，飛行速度約為22馬赫，韓美情報部門正在分析具體的飛彈參數。

報導指出，北韓發射飛彈後，合同參謀本部議長金承謙立即與美韓聯合司令部司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）開會共享情報，並重申將保持牢固的聯合防衛狀態，以應對北韓任何形式的威脅和挑釁。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111118