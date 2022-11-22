傳因中俄反對 安理會未發聲明譴責北韓試射飛彈

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）外交官員透露，聯合國安全理事會成員今天雖譴責北韓發射洲際彈道飛彈，但因中國和俄羅斯反對，並未對外發布正式聲明。

美國、英國、法國和印度等14個國家「強烈譴責」北韓18日試射洲際彈道飛彈一事；這枚飛彈落在日本外海約200公里處。

18日的這枚飛彈似乎是擁核北韓最新的洲際彈道飛彈，日本表示，如果加上彈頭重量，飛彈射程或可達到1萬5000公里，將足以覆蓋美國本土，是對國際社會全體升高挑釁行動。

聯合國安理會就北韓這次試射召開會議後，透過聯合聲明表示：「這代表了嚴重升級的情況，對國際和平與安全構成明確的威脅。」

北韓今年試射的飛彈數量比過去任何一年還多。光是在這個月，據信北韓就試射了30枚短、中和長程飛彈。

自2006年以來，聯合國安理會已經針對北韓的核子和飛彈活動通過近12項決議，對北韓祭出制裁。

美國本月稍早指控北京和莫斯科當局袒護北韓，讓北韓免受進一步懲罰。

一名西方外交人員告訴法新社，中國和俄羅斯選擇不在今天的聲明上連署。

今年5月間，美國以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但遭到中國與俄羅斯否決。這是聯合國安理會2006年開始懲罰北韓後，首度就此議題公開分裂。（譯：李晉緯/核稿：李佩珊）1111122