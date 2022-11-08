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共同社：若北韓核試 美軍派核航艦進日本海

2022/11/8 14:36（11/8 14:44 更新）
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圖為尼米茲級核子動力航空母艦。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本共同社報導，美國拜登政府已確定方針，一旦北韓進行核試驗，將派遣核動力航空母艦進入日本海，跟日本自衛隊及南韓軍方合作展現「綜合嚇阻力」。

報導引述不同管道的消息人士透露，美國將在聯合國安理會提出追加制裁決議案，日美韓3國也會同時公布單邊制裁措施，相關準備正在著手。

北韓對此必然出現強烈反彈，雖然拜登政府有意維持朝鮮半島非核化目標及尋求對話的政策方針，但若北韓核試，讓美國不得不強化施壓。

美國將跟盟國的日韓統一步伐，透過軍事力量及制裁的綜合嚇阻力，以遏制北韓進一步的軍事活動。

共同社中文網報導，有觀點認為北韓或許已完成第7次核試的準備，可能會在美國當地時間11月8日舉行期中選舉之際實施，雖然目前尚無具體跡象，但日美韓保持警戒。

目前傳出的可能方案，是美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將與日本自衛隊和南韓軍方高階幹部一同登上航艦，展現日美韓團結一致制約北韓。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111108

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