美控暗中供應俄羅斯軍火砲彈 北韓：子虛烏有

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（中央社首爾8日綜合外電報導）官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓當局今天表示，美國聲稱平壤當局正在提供火砲彈藥給俄羅斯，用以投入烏克蘭戰事的說法根本是「子虛烏有」。

法新社和路透社報導，北韓上週進行一連串包括一枚洲際彈道飛彈在內的武器測試後，朝鮮半島緊張情勢升高，美國與南韓也執行兩國歷來規模最大的空軍演習。

美國和南韓警告，北韓近來一再發射飛彈，最終可能會進行核試。

北韓今天的聲明駁斥白宮國安發言人柯比（John Kirby）上週的說法；柯比表示，北韓提供俄羅斯的彈藥是透過運到中東或非洲的貨物作為掩護。

根據北韓中央通信社，北韓國防省軍事對外事務局副局長透過聲明表示：「近來，美國執意散布朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯之間毫無根據的『軍火交易謠言』。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

聲明指出，北韓將這些「謠言」視為美國「在國際舞台上企圖損害北韓形象的行動一環」。

聲明還說：「我們再次表明，我們與俄羅斯從未有過『軍火交易』，未來也沒有這樣的計畫。」

柯比曾說，美國官員並不清楚俄羅斯是否真的有收到這些彈藥，正試著監控這些貨運。

柯比2日告訴媒體，美國情報指出，北韓「正暗中向俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供大量砲彈，同時試圖混淆武器運輸的真正目的地，讓它們看起來好像要送往中東或北非國家。」

他說，美方認為運送的「大量」砲彈，足以幫助俄羅斯延長這場莫斯科當局今年2月入侵烏克蘭時展開的戰爭，但不足以讓俄國在面對獲美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國補給軍火的烏軍時占上風。

北韓是極少數承認烏克蘭分離地區獨立的國家之一，對俄羅斯宣布併吞烏克蘭部分地區一事表達支持。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111108