北韓稱不斷試射是模擬襲擊 南韓發現飛彈殘骸

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（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓今天表示，近日屢次飛彈試射是模擬對南韓和美國展開襲擊，並且指責韓美「警戒風暴」聯合空中軍演是「危險戰爭演習」。南韓則表示，在其海岸附近發現北韓飛彈殘骸。

路透社報導，南韓和美國2至5日進行「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，北韓同步對海上試射多枚飛彈和數以百計砲彈予以反制，包括一枚試射失敗的洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓軍方指出，「警戒風暴」軍演是「以升高國際緊張為目的的公然挑釁」、「非常高度侵略本質的危險戰爭演習」。

北韓軍方還指出，已進行對南韓空軍基地和飛機以及一座南韓主要城巿的模擬攻擊，「藉以粉碎敵人冥頑不靈的戰爭狂熱」。

擁有核武的北韓今年試射飛彈次數創紀錄，上週一系列飛彈試射包括其中一天創下單日數量最多紀錄。

南韓和美國官員早已表示，北韓已就展開2017年以來首度核試爆進行技術準備。

美國國務院在聲明中指出，美國、日本、南韓高階外交官昨天通話，對北韓近日武器測試之舉予以譴責，包括批評上週一枚飛彈落在南韓外海的作法「魯莽」。

南韓合同參謀本部一名官員今天表示，南韓船艦已經找到據信是北韓短程彈道飛彈的部分殘骸，這是北韓彈道飛彈首度落在南韓海域附近。

這名官員表示，南韓海軍救援船運用水下探測器收回碎片，目前正進行分析。

北韓軍方表示，2日對南韓東南岸蔚山巿外海試射兩枚「戰略」巡弋飛彈。蔚山巿有一座核電廠和大型工業園區。

南韓官員駁斥此一說法「不實」，強調沒有在蔚山巿附近追蹤到飛彈。

分析指出，北韓國營媒體公布的一些照片似乎是今年稍早飛彈試射的舊照。

北韓中央通信社報導官方聲明稱，相關行動包括試射兩枚「搭載散射性彈頭的戰術彈道飛彈」、一枚「能癱瘓敵人作戰指揮系統的特殊功能彈頭」，以及包括500架噴射戰鬥機的「全面戰鬥動員」。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）國防研究人員鄧普西（Joseph Dempsey）指出，500架戰鬥機意味北韓幾乎已經動用庫存的所有專用戰鬥機，但是考量到有的機齡已高達40至80年，不是所有的都堪用或現疫，這麼做的可能性似乎不高。

他在推特帳號中推文說：「500這數字似乎誇大其辭或至少是在誤導。」

北韓人民軍總參謀部指控首爾和華府引發「更不穩定對抗」，矢言會以「持久、堅決、壓倒性而且切合實際的軍事作為」，反制韓美軍演。

北韓在聲明中指出：「敵人的挑釁軍事妄動越是無休止，北韓人民軍總參謀部的反制就越徹底而且毫不留情。」

分析指出，北韓官媒公布的照片看起來好像包括之前未經披露的新型或不同版本的洲際彈道飛彈。

華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）飛彈專家潘達（Ankit Panda）說：「他們的聲明講得不清不楚，但設計跟我們之前看過的任何一款都不相符。」

他表示，北韓可能透過這項試射對飛彈子系統開發進行評估，可能包括多目標重返大氣層載具（MIRV）。MIRV可以設定用一枚飛彈對不同目標同時投下核彈頭。

潘達說：「那一定是一枚洲際彈道飛彈大小的飛彈。」

飛彈專家赫柏特（George William Herbert）指出，照片看起來像是北韓2017年首度試射的「火星-15」型洲際彈道飛彈一種新的鼻錐。這個鼻錐有不同形狀，看起來比官媒所公布200到300千噸核裝置所需尺寸更大。

赫柏特表示，這種鼻錐形狀比較適合搭載尺寸較MIRV所搭載的較小型核彈頭更大的單一核彈頭。

金正恩已經要求同時開發尺寸較大核彈頭，以及可以用於MIRV或戰術武器的尺寸較小核彈頭。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111107