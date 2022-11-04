北韓夜射約80發砲彈 抗議美國南韓延長軍演

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓今天表示，北韓昨夜向海上邊境區域發射約80發砲彈，據報此舉目的在抗議南韓與美國延長軍演。面對北韓近日接連試射飛彈，南韓和美國國防部長誓言展示合作因應的決心。

路透社報導，北韓昨天發射多枚飛彈落入海中，包括1枚洲際彈道飛彈（ICBM）但可能失敗收場。北韓的舉動促使美國和南韓延長聯合空中軍演。

韓聯社報導，韓美聯合空中演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）原定今天結束，將延長1天至明天。

北韓昨天將近午夜開始發射砲彈，南韓軍方表示偵測出80多枚砲彈落入海中，並稱此舉違反2018年簽署的兩韓軍事協議。

南韓國防部在聲明中說，南韓已就此事對北韓發出警告訊息。

根據美國和南韓聯合聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和南韓國防部長李鐘燮（Lee Jong-sup）在華府會談，雙方誓言在北韓一再挑釁下將尋求新途以展現兩國「決心和能力」。

北韓今年試射飛彈次數創紀錄，加劇緊張局勢，單是本月2日就試射20多枚飛彈，昨天也發射多枚飛彈。

南韓和美國也認為，北韓已完成技術準備工作，可能隨時會進行核試爆，而這將是北韓自2017年以來首次核試。

與此同時，北韓譴責南韓和美國聯合軍演。

北韓勞動黨中央委員會書記朴正天（Pak Jong Chon）昨天表示，美國和南韓延長軍演是非常危險的決定，會「迫使」局面失控。

朴正天表示：「美國和南韓將會發現，他們已犯下無可扭轉的可怕錯誤。」

多名外交官員說，美國要求聯合國安全理事會在今天集會，公開討論北韓問題，並獲英國、法國、阿爾巴尼亞、愛爾蘭和挪威等理事國支持。

北韓因從事核試和試射彈道飛彈而長期受到安理會制裁，近幾年加重制裁主要是為了切斷這些計畫的資金來源。

不過近幾年來，擁有15個理事國的安理會就如何處理北韓問題意見分歧，中國和俄羅斯今年5月時，即否決了安理會由美國主導因應北韓試射飛彈而加重制裁的提案。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1111104