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北韓再射彈
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美韓展開空中軍演 戰機出動將達1600架次歷年最多

2022/10/31 13:51（10/31 14:16 更新）
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美國和南韓31日展開「警戒風暴」空中聯合軍事演習，共計約有240架戰機出動約1600架次，出動任務數是這場年度軍演歷來最多。（圖取自facebook.com/rokairforce）
美國和南韓31日展開「警戒風暴」空中聯合軍事演習，共計約有240架戰機出動約1600架次，出動任務數是這場年度軍演歷來最多。（圖取自facebook.com/rokairforce）
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（中央社首爾31日綜合外電報導）美國和南韓今天展開空中聯合軍事演習，雙方數百架戰機將在1週大部分的時間內，每天進行24小時的模擬攻擊。

路透社報導，美國空軍表示，這場「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍演將持續到11月4日，共計約有240架戰機出動約1600架次，出動任務數是這場年度軍演歷來最多。

平壤譴責聯合演習是對入侵的預演，且證明華盛頓和首爾抱持敵對政策。為抗議最近的演習，北韓發射飛彈、進行空中演習，並朝大海發射了砲彈。

美韓表示，需要進行此類軍演以因應北韓的潛在威脅。北韓今年發射飛彈的次數創歷史新高，也已為自2017 年以來首次恢復核試做準備。

「警戒風暴」將包括來自美國和南韓的F-35兩種機型匿蹤戰機和其他戰機，澳洲還將為演習部署1架空中加油機。

美國空軍表示：「（南韓）和美國空軍將與聯合軍種合作，訓練期間每天24小時執行密接空中支援、防禦性制空和緊急空中作戰等重大空中任務。」

「地面支援部隊還將訓練他們的基地防禦程序，以及受到攻擊時的生存能力。」

南韓軍隊甫於28日完成了為期12天的護國（Hoguk）軍事演習。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111031

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