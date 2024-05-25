美防長接受膀胱相關療程 職權暫交副部長

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國五角大廈宣布，國防部長奧斯汀今晚將接受「預先排定、選擇性且微創」的非手術性療程，與先前公布的膀胱問題有關。在此期間，由副部長希克斯暫代部長職務。

奧斯汀（Lloyd Austin）將在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中說，奧斯汀判斷自己暫時無法在接受治療期間履行職務，因此將由希克斯（Kathleen Hicks）暫代部長職務。

賴德說，奧斯汀的膀胱問題與他的攝護腺癌診斷無關，也不影響他「相當良好」的癌症預後；另已將相關事項通知白宮與國會。

「國會山莊報」（The Hill）指出，國防部發布這項聲明可能是為了讓奧斯汀的健康狀況更透明。奧斯汀在去年12月和今年1月各接受一次手術，卻未告知總統拜登，希克斯和大眾也都不知情。

當媒體披露奧斯汀一度住院且於今年1月初住進加護病房時，奧斯汀飽受批評。

他說，他去年12月底得知自己罹癌後大為震驚，「第一個湧上心頭的想法就是保密」。

奧斯汀今年2月1日公開道歉，承認自己沒有正確處理這件事。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130525