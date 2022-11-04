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美韓防長聯合聲明 重申維護台海和平穩定重要性[影]

2022/11/4 04:18（11/4 07:19 更新）
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美國國防部長奧斯汀（前右）3日與南韓國防部長李鐘燮（前左）舉行安全協商會議。（圖取自twitter.com/SecDef）
美國國防部長奧斯汀（前右）3日與南韓國防部長李鐘燮（前左）舉行安全協商會議。（圖取自twitter.com/SecDef）
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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國國防部長奧斯汀今天與南韓國防部長李鐘燮舉行安全協商會議，兩人會後發表聯合聲明，關切北韓近來升高區域緊張的行動，也重申維護台海和平穩定的重要性。

北韓近來頻頻進行飛彈試射，連續兩天發射多枚飛彈。北韓當地時間3日上午才試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）及兩枚短程飛彈，晚間又傳出向東部海域發射3枚短程彈道飛彈。

在北韓升高區域緊張局勢之際，奧斯汀（Lloyd Austin）與李鐘燮今天在華府召開第54次美韓安全協商會議，兩人並在會後發表聯合聲明表示，將繼續強化美韓聯盟，以確保對北韓侵略的防禦與回應，維持朝鮮半島與區域穩定。

兩人就北韓持續發展核武與彈道飛彈能力以及相關升高緊張局勢言論表達關切，認為這些行動對國際社會帶來深刻挑戰，對區域與世界安全與穩定構成日益嚴重的威脅。兩人也就如何有效遏止與因應北韓核試射與彈道飛彈威脅密切磋商，承諾持續為實現朝鮮半島完全非核化進行協調與合作。

聲明並談到，兩人都了解美韓同盟在印太區域安全、穩定與繁榮發揮關鍵作用，考慮到複雜的區域與全球安全形勢，奧斯汀與李鐘燮承諾將繼續推動印太區域與全球國防與安全合作，以更好因應區域與全球安全挑戰，兩人也承諾尋求南韓印太戰略架構與美國對自由開放印太區域願景的合作。

兩人也重申致力於維護海洋和平穩定、合法暢通貿易、尊重包括航行與飛行自由在內的國際法，以及對包括南海與其他海域在內的其他海域合法使用的承諾。兩人也重申支持東南亞國家協會（ASEAN）中心地位與東協主導的區域架構。

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聲明指出，正如美國總統拜登（Joe Biden）與南韓總統尹錫悅5月發表的聯合聲明所說的，奧斯汀與李鐘燮也認識到維護台灣海峽和平穩定的重要性。

拜登與尹錫悅5月舉行高峰會後發表聯合聲明，聲明指出，「兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，是印太區域安全與繁榮的基本要素。」（編輯：楊昭彥）1111104

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