台灣戰略地位升 韓媒：駐台代表可能改派前參謀總長

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）今年5月就任的尹錫悅政府持續發布新人事，韓媒報導，台灣在近期東亞安保態勢中戰略地位顯著提升，韓國政府正考慮派遣曾任參謀總長的預備役4星將領出任韓國駐台灣代表。

韓國日報今天獨家報導，韓國政府正就內定曾任參謀總長的預備役4星將領為駐台北韓國代表部代表的人事案進行驗證程序，韓國外交部預計將在11月底前公布尹錫悅政府第2波駐外代表人事案。

現任駐台代表鄭炳元去年底在文在寅政府任內被派駐台，到任不到一年。今年初，韓國保守黨國民力量在總統大選勝出，政權交替，新上任的尹錫悅政府自8月起陸續宣布新政府人事案。

若確定這項人事案，新任駐台代表將是1992年台韓斷交以來層級最高人士。報導指出，台韓斷交前，駐台代表一直都是由曾任陸海空軍參謀總長的預備役將領出任，但在斷交後韓國駐台大使館降為「駐台北韓國代表部」，駐台代表也改為外交部室長級官員擔任。

韓國與台灣斷交、與中國建交後，一向保持「一中」政策，駐台灣大使館名稱也是因此改以台灣首都「台北」稱呼，若真改派4星將領擔任駐台代表，對台灣的重視程度可說回到斷交之前，可能引起北京當局反彈，成為這項人事案的一大不確定因素。

中共總書記習近平日前在中共20大表示不會放棄武力犯台；中國駐韓大使邢海明先前被問及台獨問題時，也展現強硬態度反問「如果濟州島要獨立，韓國會承認嗎？」這對希望與中國保持經濟合作關係的韓國而言，可能是任命新任駐台代表的一大絆腳石。

韓聯社也引述政府人士說法指出，這項人事案仍在討論中；報導也指出這項人事案顯示台灣在逐漸升溫的安保局勢中戰略重要性增加。（編輯：周永捷）1111102