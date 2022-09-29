韓駐台代表：台韓半導體業緊密相連使彼此獲益

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）韓國駐台代表鄭炳元今天在韓國國慶酒會致詞指出，台韓產業具互補性，例如半導體產業占韓國對台出口逾44%，占台灣對韓出口逾66%，這顯示「雙方緊密相連的半導體業使彼此都能獲益」。

駐台北韓國代表部今晚舉行國慶酒會，外交部次長田中光、總統府秘書長李大維、法務部長蔡清祥、行政院經貿談判辦公室談判總代表鄧振中、親民黨主席宋楚瑜等皆出席。

田中光致詞時表示，近年印太區域情勢快速變遷，極權國家對國際秩序威脅日增，台韓同為印太區域民主國家，對區域和平穩定休戚與共，期許兩國在既有雙邊合作基礎上繼往開來。

鄭炳元致詞時表示，他去年12月來台前，常聽朋友說一定會被台灣的自然與文化「迷住」，他上任後有幸攀爬玉山和造訪高雄、澎湖，且一有空檔就會到台北夜市品嘗小吃，讓他領悟了朋友所言不虛。

鄭炳元表示，其中讓他最印象深刻的，是溫暖、有人情味的台灣人，讓他不得不對一句名言表示贊同，亦即「台灣有很多寶藏，但最珍貴的寶藏是台灣人」。

鄭炳元表示，台韓貿易規模在2021年超過500億美元，互為第5大貿易對象，有人認為台韓產業結構相似，彼此是競爭關係，但仔細比對雙方貿易項目後才能了解，台韓其實有高度互補性。

鄭炳元舉例，半導體產業在韓國對台灣出口占比超過44%，在台灣對韓國出口占比超過66%，這顯示雙方緊密相連的半導體產業使彼此都能獲益。

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鄭炳元也強調台韓文化交流密切，韓流戲劇與韓星BTS等在台灣知名度大，台灣電視劇「想見你」也在韓國引起廣大迴響，男主角許光漢在首爾舉辦的見面會吸引超過4000位粉絲，他相信下個月邊境開放後，韓台交流將比以往更興旺。

韓國是否將加入由美方主導的美日台韓「晶片四方聯盟」（Chip 4）備受矚目。根據韓聯社報導，Chip 4昨天舉行首次預備會議，韓方由駐台北韓國代表部作為首席代表出席，韓國對於是否將參與工作小組正式會議尚未決定。（編輯：張均懋）1110929