台灣旅客11月起赴韓免簽 仍須取得電子旅行許可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社謔者汪淑芬台北19日電）韓國今天宣布，就已恢復韓國旅客免簽入境的台灣等8個地區，11月1日起將重新開放免簽入境。韓國觀光公社台北支社提醒，到韓國旅遊仍要取得K-ETA（電子旅行許可）。

韓國10月1日起已取消所有入境防疫規定，先前也同意10月底前台灣人免簽入境，只要申請K-ETA。

韓國觀光公社台北支社今天也在臉書分享重啟台韓相互免簽訊息，並提醒台灣民眾，11月1日起，入境韓國前的準備，包括仍須取得K-ETA，最遲於出發72小時前提出申請，費用1萬韓元（約新台幣230元），使用效期是2年內（K-ETA上會標示截止日）。

韓國觀光公社台北支社說，申請K-ETA的好處是2年內無限次數入境韓國，每次可停留90天，且入境時即不須填寫入境卡，旅客事先填好Q-CODE，櫃台一掃就能快速入境，旅客也可以選擇填寫紙本健康狀態調查表，可於機上索取小黃卡，但人工審核紙本較耗時。

中華民國優質旅遊發展協會理事長李奇嶽接受中央社記者訪問說，樂見韓國將試辦免簽證自11月1日起恢復到疫情前的免簽證，雖說與實務上的差異不大，但表示韓國已走向與病毒共存的最後一塊拼圖，國境全開放。未來只要台灣放寬每週15萬人次旅客入境上限，台韓雙邊旅遊活動會慢慢回到疫情前水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅旅遊表示，自國境開放以來，已有近500名旅客下訂韓國旅遊商品，以冬季滑雪行程最受歡迎，但因先前免簽只到10月底，仍有不少旅客持觀望態度。韓國政府今天宣布11月1日恢復台灣旅客免簽入境韓國，相信能吸引更多旅客前往韓國旅遊。

雄獅旅遊說，11月起台灣往返金浦、釜山、濟州島等國際航班也將陸續復飛，也會有更多韓國旅遊商品供旅客選擇。（編輯：陳政偉）1111019