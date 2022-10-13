國境解封首日 日本哈台族：最想享受「台灣空氣」

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（中央社記者楊明珠千葉13日專電）COVID-19疫情減緩，日本邊境解封，台灣今天實施入境台灣0+7新政策，時隔2年7個月，台日邊境解封。今天在成田國際機場有日本旅客說，現在最想的就是享受台灣的空氣。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣於前年3月19日實施邊境管制，隨著今年10月11日日本開放外國旅客短期入境免簽證，台灣也於今天實施入境台灣0+7新政策，台日邊境正式解封。

為慶賀解封，台灣觀光局東京事務所與日本的阪急旅行社合作，召募日本旅客首發團於今天上午11時（台灣時間10時）搭乘日本航空JL809航班自成田機場（千葉縣）出發，進行3天2夜的台灣之旅。

旅客將被安排至總統府、龍山寺、中正紀念堂、四四南村、忠烈祠等台北市區觀光，並前往最受日本旅客愛的十分車站放天燈、欣賞夜九份的美，順遊網美打卡新景點－基隆正濱漁港。

今天的解封後赴台首發團當中，有一對姓立花的母女去過台灣約10次，2年多來受疫情影響無法到台灣觀光，她們回答媒體詢問時說，去台灣最想享受的是「台灣的空氣」。之後想去喝豆漿、買茶葉及南北乾貨等。另外有2位首度赴台的女性說想吃台灣的小籠包，想遊九份。

媒體也接著問為何選擇去台灣觀光，而非韓國？立花女士表示，台灣治安很好，自己去過多次，覺得台灣是就連女性單獨行動也覺得安心的地方。她覺得韓國還是有些「政治上問題」，自己很早以前就知台灣是親日的國家，超喜歡台灣，所以邊境解封後首選就是去台灣。

台灣觀光局局東京事務所所長鄭憶萍所長表示，行政院宣布10月13日入境免居家隔離，對台灣觀光業界是一大利多。不過，機票變貴、燃油稅增加造成疫後旅遊成本提升，而日圓貶值、通膨、日本政府實施國旅補助等，讓日本民眾海外旅遊變得更謹慎。

她說，駐日代表處為了在疫後能在最短時間內送客台灣，今年6月就進行業者說明會，規劃monitor tour、疫苗感謝之旅、天燈、雙鐵鐵道之旅，以及包含6大魅力景區、觀光圈的新產品和台灣燈會等6項商品，並推出「良旅再旅台灣」一站式入口網頁，讓日本民眾可更方便獲知台灣的相關資訊。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍（左）13日說，為了能在最短時間內送客來台灣，今年6月進行業者說明會，規劃monitor tour、疫苗感謝之旅、天燈、雙鐵鐵道之旅等。中央社記者楊明珠千葉攝 111年10月13日

成田國際機場公司的董事、營業部長田邊誠今天在歡送首發團的典禮上致詞時表示，今天是台日真正恢復觀光往來踏出一大步。很感謝能與台灣觀光局一同在成田機場發布重啟觀光往來的宣言。

他說，疫情前，台日人員往來約700萬人次，這兩年半之間，台日僅限商務目的往來，民眾想出國旅行都無法成行，成田機場在此嚴峻的情況下，為了喚起民眾的觀光需求，去年4月與台灣觀光局舉辦「台灣氣氛（偽出國遊台灣）包機飛航，很多搭乘者反應說，充分享受了彷彿遊台灣的氛圍，很想早日遊台灣。

他還說，從成田機場搭機起飛到台灣僅約需3.5小時，台灣是人氣景點，有美麗的大自然，可讓旅客感受到歷史、文化，還有豐富的餐飲文化，是頗富魅力的地方。今天重啟觀光往來，期待能有更多日本民眾再度訪台。

觀光局東京事務所今天在成田機場對解封後的訪台首發團發放防疫包小禮物等。此外，還與成田機場公司、華航、長榮、星宇、虎航、日本航空、樂桃、酷桃等7家飛航台灣的航空公司共同舉辦紀念台灣觀光再重啟儀式，慶賀歷史的一刻。

觀光局東京事務所今天同時於東京、大阪、名古屋、福岡、仙台等5大都市展開「台灣旅行解禁街頭推廣－Xday觀光再開快閃活動」，發送意喻「再開歡喜」、「開始」的開喜烏龍茶、口罩、宣傳單等，祝賀邊境解封。

日本已有旅行社推出未稅價逾15萬日圓的台灣周遊、鐵道、燈會、澎湖離島等不同行程，11月份將有近30名旅客搭鐵道遊台灣；由讀賣旅行社負責安排逾100人的獎勵旅遊團也已決定11月分梯赴台。

觀光局東京事務所也與日本HIS旅行社合作推出2023年4月底5月初「黃金週」郵輪假期，以募集5000人為目標。此外，與JTB旅行社合作的修學旅行踩線團預定12月中旬成行。

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觀光局東京事務所也與提供海外旅行外幣兌換服務的公司及WIFI租借公司合作，即日起在日本各大機場櫃位，進行兌換台幣或租借WIFI機送台灣觀光局特製的口罩套、悠遊卡等周邊紀念品，一同慶祝解封。

觀光局資料顯示，2019年赴台國際旅客1186.4萬人次，創新高。當年觀光外匯總收入144.1億美元，其中，日本旅客逾216萬人次，約占18%，貢獻觀光外匯21.09億美元，日本旅客平均每人每天消費金額229.42美元，在台消費力最高。（編輯：高照芬）1111013

觀光局東京事務所13日在東京成田機場與成田國際機場公司、華航、長榮等7家航空公司合作舉辦慶祝台日觀光重啟儀式，解封後赴台首發團旅客獲贈小禮物。中央社記者楊明珠千葉攝 111年10月13日

COVID-19疫情減緩，時隔2年7個月，台日邊境解封。13日解封後訪台的首發團當中，日本的立花女士（右3）說，現在最想的就是享受「台灣空氣」。中央社記者楊明珠千葉攝 111年10月13日