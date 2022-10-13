國境解封迎客 台北101雙跨年、高樓經濟蓄勢待發

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（中央社記者曾智怡台北13日電）今天「0+7」入境新制上路，台北101表示，隨著國境解封，88樓將改造為國際會議中心場域，結合頂級高樓餐廳，搶攻疫後高樓經濟商機；目前也正密集籌備跨年煙火，今年將串連台北燈會，打造長達2.5個月的「雙跨年」展演活動。

台北101大樓營運長劉家豪表示，隨著邊境開放，大型會展、會議重啟，國際觀光客、商務客回籠，台北101大樓88樓將改造為國際會議中心場域，規劃容納最多200人的大小會議中心，可提供商業論壇、法說會等使用，並將進駐國際級台灣咖啡品牌，加上3家頂級高樓餐廳，「高樓經濟值得期待」。

3家餐飲品牌分別是隨意鳥地方、捌伍添第，以及預計明年第1季開幕的饗賓集團頂級吃到飽餐廳「饗」。其中，隨意鳥地方明年將展開改裝計畫，去年開始試營運的捌伍添第，0+7政策後也會開滿包廂以外的席位。

另外，近年信義區辦公室空置率偏低，需求居高不下，原本36樓空間也將改造為可承租的商辦，為台北101增添收益。

時序進入秋冬，台北101正緊鑼密鼓籌備跨年煙火，劉家豪表示，今年特別找來三金團隊操刀，將串連台北燈會，從12月初一路展演至燈會結束，展演期間達2.5個，為此特別更新橫跨34至90樓、共14萬顆LED燈組成的「全世界密度最高」的燈網（T-Pad），讓其更有效抵抗風雨、水氣。

台北101表示，跨年煙火總表演不會低於5分鐘，煙火設計朝向更環保，數量也不會增加，但會加碼其他設備光效，增加可看度；贊助商呈現方式也有所改變，以往是每晚輪播，今年則會用「品牌日」方式，在特定日期集中曝光。

今年「雙跨年」活動長達2.5個月為史上最久，相關預算料將創新高，劉家豪表示，目前相關計畫、贊助等，尚在規畫進行中。（編輯：趙蔚蘭）1111013