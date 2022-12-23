旅行社緩步復甦 投顧估2025年重返疫前水準

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（中央社記者江明晏台北23日電）國境10月中旬解封，但國內旅行社雄獅、鳳凰11月營收僅疫前水準的2、3成，投顧分析，報復性旅遊熱潮明顯低於市場預期，預估2025年營運才會回到疫前水準。

疫情陰霾逐漸遠離，台灣在10月13日正式國境解封，但雄獅在疫情前、2019年11月單月營收24.85億元，今年11月營收4.96億元，僅達疫情前2019年11月20%；2019年第4季單季稅後每股盈餘（EPS）為0.79元。

鳳凰旅遊2019年11月營收1.72億元，今年11月營收0.53億元，僅達疫情前2019年11月的31%；2019年第4季稅後每股盈餘為0.47元。

投顧報告指出，國境解封後，報復性旅遊熱潮明顯低於市場預期，這很可能是受制於民眾出國旅遊的染疫憂慮及全球經濟不景氣；估計雄獅和鳳凰旅遊營收離損平門檻，仍有長期的明顯差距。

投顧報告進一步指出，雄獅第3季營收比第2季營收增加3.59億元，但是營業虧損只有減少0.08億元，市場原本預期旅行社營收跳升後，會帶來明顯的獲利改善，但從雄獅的財報數字來看，營收跳升，卻未能明顯改善本業獲利，顯示產業存在過度競爭。

市場寄望明年首季元旦、寒假、農曆春節等傳統旺季，能夠真正帶來報復性旅遊，投顧分析，但從目前旅行社及航空公司的積極降價促銷來看，結果恐再度讓市場失望。

研調機構預估國際航空客運2025年才回到疫情前2019年水準，投顧由此推估，以出國業務為主的旅行社，要到2025年營運才回到疫前水準。（編輯：趙蔚蘭）1111223