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旅行社11月營收谷底反彈 尚未重返疫前水準

2022/12/13 11:57
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（中央社記者江明晏台北13日電）旅行社11月營收出爐，受惠解封行情，業者均繳出亮眼的年增率表現，但礙於航空運能尚未到位，仍遠遠不及疫情前的水準，業界分析，市場還在磨合期，預估明年第2季趨於正常化。

疫情陰霾遠離，台灣在10月中旬正式解封邊境，引爆報復性出國潮，但礙於航空運能尚未到位，以及旅遊旺季主要在過年時期，復甦力道仍有限。

觀察上市櫃旅行社11月營收，雄獅新台幣4.96億元、鳳凰5342萬元、易飛網3785萬元、山富8868萬元、五福4088萬元、燦星旅574萬元，均繳出至少翻倍的營收水準，易飛網年增率逾93%，燦星旅成長1.4倍，雄獅年增率逾158%、山富成長2.7倍，鳳凰大增4.2倍，五福年增高達約570%。

月增率表現上，除了燦星旅下滑10%左右，其餘旅行社皆比10月營收進一步成長，鳳凰旅遊成長幅度更高達315%。

不過，相比2019年11月，也就是疫情前的水準，旅行社今年11月營收中，以易飛網恢復疫情前營收的45%最高，鳳凰約為31%，雄獅、山富不及2成，五福和燦星旅還只有疫情前的不到10%，顯示復甦到重返過去榮景，仍是進行式。

累計前11月營收而言，山富旅遊4.11億元，年增118.6%居業界之冠；易飛網營收3.48億元，年增約96%；燦星旅5134萬元，年增約89%；五福1.74億元，年增83%；雄獅26.45億元，年增72%；鳳凰營收1.5億元，年增9.82%。

展望後續，業者分析指出，目前還處於復甦中的磨合期，由於航空公司計畫都提前半年，預估明年第2季價格趨於疫前水準的狀況會更明確，包機的穩定度也會越來越高，航空公司運能逐步放大中，航點也持續增加，看好半年後市場將回歸正常化。（編輯：趙蔚蘭）1111213

#燦星旅
#鳳凰
#易飛網
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