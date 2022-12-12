科技創新、疫情解封 童子賢：明年景氣不要太悲觀

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（中央社記者江明晏台北12日電）展望明年景氣，和碩董事長童子賢今天表示，景氣起起伏伏，「不要太悲觀」，電動車（EV）、元宇宙持續帶動科技產業變化，也樂觀看待解封，如觀光客的互動將帶動服務業、觀光業。

台北市電腦公會今天舉行會員代表大會，和碩董事長童子賢受訪時表示，針對明年景氣，他認為「景氣起起伏伏，台灣過去兩年經濟成長相對於受困疫情的國家，還是不錯，不要太悲觀」。

他進一步說明，最近科技產業持續有新產品推出，這也是他認為不要悲觀的原因，科技創新總會帶動新發展，舉例而言，智慧型手機在2008年、2009年崛起，當時正逢金融海嘯，把經濟從悲觀拉起來，通常消費和生產一方或同時停滯，經濟就會不好，但如果有更多因素讓大家樂於消費，就能帶來經濟動力。

童子賢說，科技產業有很多東西持續進展，例如電動車（EV）、通訊產業從網際網路進展到元宇宙、AR/VR等，持續帶動科技產業變化。

他表示，疫情結束後確實產業會有些調整，例如調整庫存，像是海運業「也沒那麼緊張了」，但樂觀看待隨著疫情解封，如觀光客的互動將帶動服務業，以及出入境的觀光業啟動。（編輯：張均懋）1111212