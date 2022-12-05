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前3季觀光旅遊營收增4成 台經院專家看好解封效應

2022/12/5 15:46（12/5 16:06 更新）
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台灣經濟研究院資深分析師林進南5日在台灣證券交易所演講時指出，因疫情逐步解封，台灣前3季觀光旅遊業營收年增4成。中央社記者潘智義攝 111年12月5日
台灣經濟研究院資深分析師林進南5日在台灣證券交易所演講時指出，因疫情逐步解封，台灣前3季觀光旅遊業營收年增4成。中央社記者潘智義攝 111年12月5日
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（中央社記者潘智義台北5日電）台灣經濟研究院資深分析師林進南今天表示，不該怪職籃球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）剛來台時沒戴口罩出現在公共場所，因為國外早解封；台灣也因逐步解封，今年前3季觀光旅遊營收年增44.03%。

林進南在台灣證券交易所演講時指出，雖然今年確診人數明顯增加，但商業活動卻較先前更活絡，因為疫情不是影響商機的絕對因素，對疫情衍生的管控程度才是關鍵。

他說，今年前3季來台旅遊人數年增218.23%，出境人數年成長124.77%，帶動觀光旅遊營收較去年大增，而今年前10月餐飲業營收也較去年同期增加20.3%。

他直言，疫情解封後，將產生新的商業模式，服務業不但有機會15度角成長，甚至30度或45度角成長；疫情解封後，人潮真的回來了，食的部分，疫情期間冷清，疫後餐廳客滿，捷運、高鐵班班都很滿。第3季商店人流較第2季增加11.8%，搭車人數季增17.4%，到醫院看病的人也季增3.8%。

另外，百貨業在疫情期間業績較疫前減少6至7成，隨著疫情降溫、解封，業績大幅好轉，而邊境解封後也可望再增加消費人潮。不過，因中國採封控清零措施，八方雲集要結束在中國發展。

林進南強調，疫情解封後，民眾出現報復性消費，許多超商倉庫塞爆了，騎樓塞滿貨，這代表民眾有報復性需求，不願等貨。

企業搶攻報復性消費商機，統一集團斥資新台幣百億元，投資台南樹谷物流園區，並在桃園楊梅購地，未來設置北部物流中心；全家斥資新台幣168億元，在台中、花蓮、新竹興建物流中心；全聯花94億元，在高雄岡山建冷鏈物流中心，及全自動物流系統。（編輯：楊蘭軒）1111205

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