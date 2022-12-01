台北101營收破150億提前達標 雙跨年活動估吸千萬人

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（中央社記者曾智怡台北1日電）後疫情時代來臨，台北101今天表示，受惠國境解封，觀景台外籍客參觀人次逐月倍數成長，又逢年末將至，今年雙跨年系列活動長達3個月，一路從聖誕節到元宵節，估計將吸引千萬人潮造訪信義區和台北101。

另一方面，台北101購物中心國際品牌改裝投資見效，今年截至11月營收已破新台幣150億，相當於提前達成年度目標，並看好明年繼續成長。

台北101今天舉行「新年驚艷101」雙跨年主題公布記者會，董事長張學舜致詞表示，「這個時刻拿到麥克風有點激動」，因過去3年大家都在疫情中度過。張學舜感謝防疫人員、醫療人員和民眾，台灣防疫成效良好，如今人們慢慢恢復正常生活，行政院也公布今天開始解除口罩令，歡迎民眾、國際旅人到101歡樂過年。

張學舜接受媒體訪問表示，今年雙跨年活動在館外、大廳、商場、觀景台等4場域策展，相當精彩；而從聖誕節、元旦、農曆過年，一直到元宵節，元宵節又逢台北燈會，估計未來3個月將有1千萬人潮造訪信義區和台北101。

他也透露，跨年當天觀景台星光票已售罄，當天人流應會超過百萬人。

疫情前台北101觀景台單日造訪人次約7、8000人，全盛時期外籍客占比高達9成，目前本地旅客占比約7、8成。

拜國境解封所賜，台北101總經理朱麗文表示，觀景台10月單日外國客200人，11月一躍至400人，呈逐月倍數成長態勢，外籍旅客以歐美人士為主，占約40%，其餘為東南亞、日韓人士各自20%左右，而韓國人相較日本人多，應與日本匯率較差有關。

她指出，當中可見不少商務客，推估是因國際品牌外國總部主管3年沒來台灣，趁國境解封來台順道前往台北101觀光。

朱麗文認為，邊境開放可能影響國際品牌業績，但以台北101來看，國際精品加大力道投資改裝成旗艦店形式，新品、限量獨家商品豐富，跟其他國家店鋪不一樣，相信能持續吸引消費者，因此依舊看好明年精品成長動能。

她更透露，11月台北101購物中心營收已突破150億，提前達成年度目標，明年期待繼續成長，這也代表顧客有感於品牌投入龐大資源，光4、5樓品牌改裝投資總額便超過10億，加上101投資停車場、APP等軟硬體設施與活動策展的綜效。（編輯：翟思嘉）1111201

後疫情時代來臨，台北101董事長張學舜1日表示，受惠國境解封，觀景台外籍客參觀人次逐月倍數成長，又逢年末將至，今年雙跨年系列活動長達3個月，一路從聖誕節到元宵節，估計將吸引千萬人潮造訪信義區和台北101。中央社記者張新偉攝 111年12月1日

台北101「新年驚豔101」雙跨年系列活動主題公布記者會1日舉行，台北101在2022年歲末至2023年新年期間，於全棟大樓打造多處夢幻打卡點，歡迎民眾拍照打卡。圖為觀景台打卡造景「秘境迴廊」。中央社記者張新偉攝 111年12月1日

台北101大樓在2022年歲末至2023年新年期間，於多處打造造型打卡點，歡迎民眾走訪留影。圖為位在1樓松智路大門處的耶誕節主題造景。中央社記者張新偉攝 111年12月1日