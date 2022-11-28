解封行情俏 晶華、八方雲集爭觀光股王

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（中央社記者江明晏台北28日電）觀光股大啖解封行情，激勵上市櫃觀光股今天大漲逾2%，優於大盤走勢，飯店龍頭晶華盤中股價勁揚逾5%，來到210.5元高點，八方雲集盤中高點也來到209元，掀觀光股王之爭。

受惠疫情陰霾散去，上市與上櫃觀光股今天均大漲逾2%，走勢明顯優於大盤。

飯店業迎解封大復甦，針對疫後解封表現，晶華董事長潘思亮先前受訪時表示，外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦到疫情前水準，觀光客全面復甦則預估會在2024年，且晶華表現優於業界水準。

市場樂觀看待晶華業績表現，晶華今天開高走高，盤中一度來到210.5元的波段新高，大漲11元，漲幅逾5%，股價創2016年以來新高，與股價在200元附近震盪的瓦城拉開差距，續當觀光股王，而八方雲集也勁揚逾5%，高點來到209元，暫以股后之姿緊追在後。

上市櫃飯店股中，除了晶華強漲之外，雲品也上漲逾4%、亞都股價勁揚6%、老爺知上漲約4%。

解封挹注餐飲內需表現，帶動餐飲股盤中勁揚，王品漲近4%、漢來美食上漲近4.5%、六角勁揚約3.5%，亞洲藏壽司大漲近5%。

旅行社同樣強漲，雄獅漲逾2%、鳳凰上漲逾3%、燦星旅盤中登漲停，易飛網、五福、山富股價都漲逾2%。（編輯：趙蔚蘭）1111128