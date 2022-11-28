更多編輯台推薦新聞：
中國反封控抗議潮燒進街頭和校園 白紙成示威象徵
兩岸

中國反封控抗議潮燒進街頭和校園 白紙成示威象徵

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院擴大防疫會議定調 12/1起室外可望免戴口罩
首頁 / 證券
國境解封
新聞專題
國境解封1/39
首頁 / 證券

解封行情俏 晶華、八方雲集爭觀光股王

2022/11/28 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）觀光股大啖解封行情，激勵上市櫃觀光股今天大漲逾2%，優於大盤走勢，飯店龍頭晶華盤中股價勁揚逾5%，來到210.5元高點，八方雲集盤中高點也來到209元，掀觀光股王之爭。

受惠疫情陰霾散去，上市與上櫃觀光股今天均大漲逾2%，走勢明顯優於大盤。

飯店業迎解封大復甦，針對疫後解封表現，晶華董事長潘思亮先前受訪時表示，外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦到疫情前水準，觀光客全面復甦則預估會在2024年，且晶華表現優於業界水準。

市場樂觀看待晶華業績表現，晶華今天開高走高，盤中一度來到210.5元的波段新高，大漲11元，漲幅逾5%，股價創2016年以來新高，與股價在200元附近震盪的瓦城拉開差距，續當觀光股王，而八方雲集也勁揚逾5%，高點來到209元，暫以股后之姿緊追在後。

上市櫃飯店股中，除了晶華強漲之外，雲品也上漲逾4%、亞都股價勁揚6%、老爺知上漲約4%。

解封挹注餐飲內需表現，帶動餐飲股盤中勁揚，王品漲近4%、漢來美食上漲近4.5%、六角勁揚約3.5%，亞洲藏壽司大漲近5%。

旅行社同樣強漲，雄獅漲逾2%、鳳凰上漲逾3%、燦星旅盤中登漲停，易飛網、五福、山富股價都漲逾2%。（編輯：趙蔚蘭）1111128

#晶華
#八方雲集
#潘思亮
潘思亮
寧跑外送、當網紅？ 飯店高層：月薪逾3萬找嘸人 晶華疫後拚全面復甦 潘思亮：缺工是挑戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寧跑外送、當網紅？ 飯店高層：月薪逾3萬找嘸人