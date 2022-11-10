疫後商機爆發 SOGO週年慶首日業績拚13億元

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（中央社記者曾智怡台北10日電）遠東SOGO週年慶今天開跑，今年款式貨量大增4成，SOGO董事長黃晴雯指出，隨著社交生活恢復且國境解封，化妝品、彩妝、機能性男女裝等迎來爆炸性商機，首日業績拚新台幣13億元、成長2%。

黃晴雯表示，今年週年慶12天業績目標118億，較去年成長1%，在業界是單日坪效最高；首日目標則是13億元，較去年增加2%。她透露，很多人昨天晚間10時就來排隊，相信SOGO一定會像往年不但達標且超標。

美國因通膨、中國則因疫情導致零售業表現不佳，台灣反而表現佳，黃晴雯分析，台灣零售業和歐美不同，台灣今年5月以來百貨零售業成長幅度達兩位數，原因是台灣是專櫃式零售、比較集中，國外零售則比較分散，台灣顧客到百貨買動機強勁，且隨社交限制逐漸解開、國境解封，迎來買氣大爆發。

黃晴雯表示，解封之後，社交生活恢復，預期化妝品、彩妝出現爆發性商機；男女裝也會迎來成長，尤其看好休閒機能性、時尚結合服飾；另有出國商機值得期待，精品更不用說，「在台灣買精品還是很划算」。

SOGO主管指出，11月初冬裝流行款全到齊，「幾乎爆倉」，反觀去年塞港、工廠無法生產，「既沒款也沒量，子彈不足」，今年款式、貨量至少大增4成；加上明年過年較早，送禮、尾牙商機可期，已有企業一次下訂80個精品旅行箱提供員工抽獎；另迎接結婚潮，鑽戒、對戒、黃金買氣熱絡。

此外，今年從週年慶開始到明年春節期間，為抗通膨全面凍漲，黃晴雯表示，SOGO忠孝館超市最近剛改裝完成、成效良好，看好超市相關消費，週年慶首日業績有望衝破3000萬。（編輯：趙蔚蘭）1111110