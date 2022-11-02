客運回溫 長榮航第3季每股賺0.23元
2022/11/2 17:50
（中央社記者賴言曦台北2日電）長榮航空公告今年第3季合併營收約新台幣352億元、年增36%，歸屬母公司淨利12.37億元，每股盈餘0.23元。長榮航空表示，客運運量受惠邊境逐步解封而漸增，至於貨運載貨量雖然受通膨影響，但單位收益仍維持高檔。
長榮航空前3季合併總營收986.27億元、年增42%，歸屬母公司淨利63.89億元，每股盈餘1.21元。
長榮航空說明，今年第3季客運營收為97.91億元、年增296.1%，累計前3季客運營收為138.94億元、年增123.7%；第3季貨運營收則是212.12億元、年增3%，累計前3季貨運營收735.62億元、年增33.5%。
針對客運營收，長榮航空表示，前3季隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣持續逐步開放邊境、縮短檢疫天數、調增入境總量上限及取消搭機前持2天內PCR陰性報告等政策，帶動各航線旅客搭機需求，客運運量較去年同期相比，增加262.5%。
至於貨運方面，長榮航空指出，前3季受全球通膨、產品庫存及海轉空貨物減少影響，載貨量較去年同期僅小幅增加3.2%，貨運單位收益則仍維持高檔，較去年同期增加25.4%。（編輯：楊凱翔）1111102
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