取消入境人數上限首日 桃機旅客量創解封來新高

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根據航空公司提報的旅客人數，10日入境旅客為2萬4095人，出境旅客為2萬5188人，加上轉機409人，總旅客量是4萬9692人，都是解封以來新高。圖為桃機第一航廈班機櫃檯民眾等待辦理登機手續。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台灣於10月13日開放國門，今天起取消入境旅客人數上限，桃園國際機場公司統計，今天桃機入境、出境、轉機及總旅客量都是國門解封以來新高。

桃機公司統計，根據航空公司提報的旅客人數，今天入境旅客為2萬4095人，出境旅客為2萬5188人，加上轉機409人，總旅客量是4萬9692人，都是解封以來的新高，預期未來還會逐漸攀升。

桃機公司說，桃機旅客量從10月13日至10月底，都是單日2萬多人，11月開始突破單日3萬人，11月20日破4萬人，今天達到新高點。

航空公司的航班也持續升溫，華航12月開航菲律賓宿霧，並已預告明年第1季要恢復羅馬航線，維也納及倫敦也將陸續增班。

長榮航空繼10月25日及11月3日分別新開航義大利米蘭及德國慕尼黑後，長榮飛歐洲的航班增至每週30班，預計明年飛北美的航班會從目前每週60班增至80班。

台灣虎航先前也預告，明年1月東京、大阪、新千歲、沖繩將增班，4個航點每週飛行班次將增至56班。

星宇航空的航線往福岡自11月起增班、往大阪及東京自12月起都增班，並預告明年1月20日起飛航曼谷增班，明年1月17日起開航宿霧。（編輯：陳政偉）1111210