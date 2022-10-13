國境解封 陳時中：感謝全國民眾團結合作

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（中央社記者蕭博文台北13日電）國境今天解封，民進黨台北市長參選人陳時中透過臉書（Facebook）指出，感謝全國民眾團結合作，他雖已卸下指揮官身分，但還是很開心見到所有朋友能回歸期盼已久的生活日常。

陳時中透過臉書表示，隨著COVID-19疫苗涵蓋率提升，國門逐步開放，防疫規定循序鬆綁，大家負擔隨之減輕，但看見許多針對防疫團隊的情緒性話語伴隨著抹黑，總是讓他感到難過。

陳時中指出，先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是很危險的疾病，在險峻危急時須用最嚴格的標準保護台灣人，會造成大家生活上的不便及經濟損失，但同時大眾也對防疫要求絕對嚴格。在當時充滿衝突與矛盾的氛圍下，他能感受到大家的痛苦，他也十分掙扎。

他說，回想那段時間，所有醫護、檢疫、藥師人員真的辛苦了，他內心充滿感謝；在擔任指揮官的900多個日子裡，每天都須做出許多決定；每個決定都很煎熬，也須承擔。

陳時中表示，因為守護2300萬人的性命，是他的責任及使命。若有人因他在防疫期間的決定受到影響，他感到抱歉；若為此有所怨言，他虛心接受，「但我們的確必須堅守防疫的最高標準，為全國人民做出最完善的決策，將損失降到最低。」

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他最後寫到，感謝全國民眾團結合作，今天國境解封，無論國內外觀光、餐飲、運動、休閒娛樂、與親人朋友相聚，都是值得欣喜的事情。疫情就要過去，從此刻開始，以全新的心情出發，帶著希望，邁向每個人下一階段。

另外，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰。對此，陳時中今天上午於北市中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動後接受媒體訪問表示，他已離開衛福部，行政的事情還是以衛福部說明為主。（編輯：戴光育）1111013