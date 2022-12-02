蔡總統林佳龍便當會檢討敗選 認真面對民意展現

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天與新北市長候選人林佳龍競選幹部便當會。民進黨新北市黨部主委何博文說，與會者與蔡總統就敗選因素等進行討論，並認為應系統性了解人民想法，也要認真面對民意展現。

蔡總統繼11月28日與民進黨台北市長候選人陳時中及其競選幹部餐敘後，今天中午民進黨新北市長候選人林佳龍率競選總部幹部赴總統官邸舉行便當會。

與會者表示，林佳龍與新北市長選戰中競選總部4位發言人民進黨新北市黨部主委何博文，民進黨中央黨部發言人李坤城、立委賴品妤與律師李晏榕等10多人中午到總統官邸，與蔡總統等人就新北市長選舉一役交換意見，會中討論氣氛理性、溫馨。

何博文會後表示，與會人員都充分表達意見，並與蔡總統就選舉結果及敗選因素進行討論，並具體面對民進黨在這次選舉中，所流失的年輕人及中間選民的支持，應該要有系統性地了解人民真正的想法。

何博文說，與會人員也提出，執政成果的宣導固然重要，但總體經濟表現，並未能穿透各階層人民，形成感動人民的力量，人民對民進黨無感或反感，面對民意的展現，蔡總統及與會人士都認同這是必須認真面對的問題。

何博文指出，林佳龍感謝幹部在短時間內，發揮最大的努力，選舉結果有各種解讀，檢討後要繼續往前走，重新贏回人民信任。（編輯：林興盟）1111202