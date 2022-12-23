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新北綠營陳啟能李倩萍選正副議長 鄭宇恩任新總召

2022/12/23 16:50
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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市議會民主進步黨黨團今天決議推派黨團現任總召陳啟能擔任議長參選人、副總召李倩萍為副議長參選人；議員鄭宇恩為新任總召集人。

民進黨團發布新聞稿，陳啟能表示，選舉後大家都在討論議長與副議長選舉事宜，外界有許多流言蜚語，更有很多支持者期盼民進黨跨黨合作，取下議長與副議長席次，落實監督機制。

陳啟能說，民進黨團在大選後積極凝聚黨內共識，期盼跨黨派合作，雖然這屆民進黨距離過半還有點距離，但黨團會議已授權議長、副議長參選人尋求更多可能性，也期盼就職日後新北市議會能有不同氣象。

鄭宇恩也特別感謝黨團成員推舉，並強調民進黨在這次地方大選遭受前所未有挑戰，她承擔第一年的總召集人，團結黨內達成「世代合作」更是黨內新生代不可迴避責任。

鄭宇恩說，新北市長侯友宜很可能成為「落跑市長」角逐2024年總統大選，而新北市民投票給民進黨議員，讓民進黨席次比上次更多，代表新北市民期盼民進黨監督侯友宜好好做4年。

新北市議會共66席，第4屆議員選舉結果，國民黨取得32席、民進黨獲28席、無黨團結聯盟及無黨籍共5席、民眾黨1席，預定25日宣誓就職暨進行議長、副議長選舉。

國民黨日前已完成議長、副議長參選意願登記，僅現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源登記，爭取連任。（編輯：方沛清）1111223

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